به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا در همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری «مهر شیراز»، علی اصغر شالبافیان، از ۶ معاون سرمایه‌گذاری ادارات کل میراث فرهنگی استان‌ها تقدیر و تشکر کرد.

‌ رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با اشاره به نقش محوری معاونت‌های سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های گردشگری، از تلاش های معاونان حاضر در این جلسه تقدیر کرد و گفت: معاونین ۶ استان که در سه حوزه معافیت عوارض ساختمانی، بسته های سرمایه‌گذاری وجذب تسهیلات اشتغال عملکرد موفق تری داشتند تقدیر می شوند.

شالبافبان ادامه داد: معاونین سرمایه‌گذاری ادارات میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان های فارس، یزد، گلستان، آذربایجان شرقی، اردبیل و لرستان معاونین برتر این سه حوزه به شمار می آیند.

در ادامه این مراسم، از این ۶ معاون سرمایه‌گذاری استان‌ها با اهدای لوح تقدیر و هدیه یادبود قدردانی شد.

‌گفتنی است همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری مهر شیراز ۱۸ و ۱۹ مهر ماه در هتل رونیاس شیراز و با حضور تنی چند از مسولین و مدیران ارشد وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی و مدیران استانی برگزار شد

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