به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز دوشنبه ٢٠مهرماه ١۴٠۵، یوسف سلمان‌خواه در این نشست تخصصی که با حضور یونس رنجکش، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری گیلان، در فرمانداری املش برگزار شد، ضمن تشریح موقعیت جغرافیایی و غنای زیست‌بوم املش، اظهار کرد : املش به واسطه دارا بودن هم‌زمان مواریث باستانی و جاذبه‌های طبیعی منحصربه‌فرد، ظرفیتی بی‌نظیر برای تبدیل‌شدن به یک مقصد متمایز گردشگری در شمال کشور را دارد. ما در اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان معتقدیم که تغییر رویکرد از گردشگری عبوری به گردشگری تجربه‌محور، مستلزم تقویت الگوهای نوین همچون گردشگری کشاورزی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به زیرساخت‌های اقامتی، گفت: توسعه اقامتگاه‌های سنتی و هتل‌ بوتیک با رویکرد باززنده‌سازی بناهای واجد ارزش تاریخی یکی از برنامه‌های مهم اداره‌کل است. این اقدام نه‌تنها هویت بومی شهرستان را حفظ می‌کند، بلکه تقاضای گردشگران امروزی برای تجربه‌ اقامتی اصیل و متمایز را نیز پاسخ می‌دهد.

او با بیان اهمیت تسهیلگری در حوزه سرمایه‌گذاری، افزود: سرمایه‌گذار بخش خصوصی بازوی اجرایی ما در توسعه است؛ بنابراین وظیفه ذاتی دستگاه‌های اجرایی، رفع بروکراسی‌های زائد اداری و تسریع در فرایند صدور مجوزهاست. نباید اجازه دهیم سرمایه‌گذاران در پیچ‌وخم‌های اداری دلسرد شوند. ما با تمام توان از پروژه‌هایی که منجر به حفاظت از آثار تاریخی املش شود، حمایت می‌کنیم.

سلمان‌خواه همچنین با اشاره به ضرورت برندسازی برای این شهرستان، خاطرنشان کرد: املش نیازمند یک هویت بصری و تبلیغاتی یکپارچه است. ما باید با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت‌های بی‌نظیر املش را در قالب بسته‌های سفر برای گردشگران داخلی و خارجی تعریف کنیم. هدف ما در این مسیر، توزیع متوازن گردشگری در پهنه استان و تضمین منفعت اقتصادی برای جوامع محلی است تا شاهد شکوفایی اقتصاد روستا و شهر در کنار صیانت از میراث گران‌سنگ گذشتگان باشیم.

گفتنی است، پس از پایان این نشست، یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان به‌همراه یونس رنجکش، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری گیلان و محمد مهدی مظفری، فرماندار املش، با حضور میدانی در محل پروژه‌های در دست احداث و فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری شهرستان، روند پیشرفت فیزیکی، چالش‌های زیرساختی و مسائل اداری پیش‌روی مجریان طرح‌ها را از نزدیک مورد پایش قرار دادند.

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