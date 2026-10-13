مهریاد مسعود بختیاری در ایذه برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهریاد استاد مسعود بختیاری، «بهمن علاءالدین»، شامگاه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور گسترده مردم، دوستداران فرهنگ و هنر قوم لر، گروه‌های موسیقی، مدیران ادارات دولتی و استادان حوزه‌های مختلف هنری در سالن پلاتو هزارافسان ایذه برگزار شد.

در این برنامه فرهنگی که به پاس یک عمر فعالیت هنری استاد بهمن علاءالدین برگزار شد، گروه‌های موسیقی تاریشا و دژپارت، شاهنامه‌خوانان جوان و خوانندگان نام‌آشنای بختیاری، به یاد و گرامیداشت استاد مسعود بختیاری به اجرای برنامه پرداختند.

خوانش داستان با گویش بختیاری توسط استاد غلامرضا شیری، آوازخوانی کوهیار بختیاری، داریوش و ایمان شاهولی، اجرای برنامه توسط صغری طاهری، تک‌نوازی گیتار توسط امیرسام صالحوند، شاهنامه‌خوانی آیناز کاظمی‌نیا، حافظ‌خوانی مهسا قریشوندی و اجرای قطعات خاطره‌انگیزی از مسعود بختیاری، از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

این جشن فرهنگی توسط مؤسسه فرهنگی‌هنری فانوس خیال و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، گروه موسیقی تاریشا، گروه موسیقی دژپارت، انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان و انجمن دوستداران میراث فرهنگی ایذه «تاریشا»، در ادامه برنامه‌های تقویم فرهنگی‌هنری مجموعه فانوس خیال برگزار شد.

استادان بزرگ قوم لر، از جمله فرج علیپور، کورش اسدپور و کورش کیانی قلعه‌سردی نیز با ارسال پیام‌های تصویری، زادروز این چهره نام‌آور موسیقی مقامی ایران را تبریک گفتند.

بهمن علاءالدین، متخلص به مسعود بختیاری، خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز مشهور بختیاری، روز بیستم مهرماه سال ۱۳۱۹ در شهرستان لالی و در خانواده‌ای پرجمعیت، سنتی و بافرهنگ از تیره «زیلایی»، در طایفه «بهداروند» از ایل «هفت‌لنگ» بختیاری متولد شد.

گرچه او تنها روایتگر بخشی از فرهنگ موسیقایی بختیاری‌زبان‌ها بود، اما نقشی فراتر از یک خنیاگر بومی یافت و توانست در طول ۳۵ سال از حیات خود، یک زبان مشترک موسیقایی بین همه بختیاری‌ها ایجاد کند.

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