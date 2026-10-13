۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۱

استاندار کرمان تاکید کرد

جشنواره ملی نان کرمان، فرصتی برای رونق گردشگری و تقویت همبستگی اجتماعی

جشنواره ملی نان کرمان، فرصتی برای رونق گردشگری و تقویت همبستگی اجتماعی

چهارمین جشنواره ملی نان کرمان با حضور مقامات استانی افتتاح شد، رویدادی ملی با مشارکت ۲۷ استان کشور، حضور ۲۵ شهرستان استان کرمان و برپایی ۴۰۸ غرفه و سیاه‌چادر که به گفته استاندار کرمان، می‌تواند با معرفی تنوع فرهنگی و ظرفیت‌های بومی، زمینه‌ساز رونق گردشگری، توسعه اقتصادی و تقویت همبستگی اجتماعی باشد.

به‌گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، محمدعلی طالبی استاندار کرمان، عصر سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵در آیین افتتاح چهارمین جشنواره ملی نان کرمان، رویدادهای فرهنگی را فرصتی برای توسعه گردشگری و اقتصاد استان و معرفی فرهنگ، سبک زندگی و توانمندی‌های مناطق مختلف کشور دانست.

استاندار کرمان با اشاره به حرکت استان در مسیر رویدادمحوری گفت: در ماه‌های اخیر، شاهد افزایش جنب‌وجوش در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و برگزاری رویدادهای متنوع در استان بوده‌ایم که این موضوع، بیانگر ظرفیت مناسب کرمان برای توسعه فعالیت‌های رویدادمحور است.

او افزود: برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی، در صورت برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مناسب، می‌تواند به تحقق اهداف توسعه‌ای استان، گسترش سرمایه‌گذاری و رونق گردشگری کمک کند و زمینه معرفی توانمندی‌ها و جاذبه‌های کرمان را به مخاطبان و گردشگران فراهم آورد.

طالبی با اشاره به جایگاه نان در فرهنگ و هویت ایرانی، تنوع نان‌های مناطق مختلف را ظرفیتی ارزشمند برای تبادل فرهنگی و آشنایی با سبک‌های زندگی گوناگون دانست و بر ضرورت توجه به ابعاد آموزشی و اقتصادی این جشنواره تاکید کرد.

استاندار کرمان همچنین اصلاح الگوی مصرف، ارتقا کیفیت نان و پیشگیری از ضایعات این محصول را از موضوعاتی برشمرد که باید در کنار برگزاری جشنواره مورد توجه قرار گیرد تا این رویداد، افزون بر آثار فرهنگی و اجتماعی، دستاوردهای کاربردی و ماندگاری نیز به همراه داشته باشد.

او با تاکید بر نقش جشنواره‌ها در تقویت همبستگی اجتماعی اظهار کرد: جامعه به رویدادهایی نیاز دارد که با ایجاد فضایی شاد و بانشاط، لبخند را بر لب شهروندان بنشانند و فرصت آشنایی با فرهنگ‌ها و سبک‌های زندگی مختلف را فراهم کنند.

طالبی با اشاره به استقبال چشمگیر مردم از رویدادهای برگزارشده در ماه‌های اخیر، این استقبال را نشانه علاقه‌مندی جامعه به چنین برنامه‌هایی دانست و بر ضرورت پاسخ‌گویی مناسب به این ظرفیت اجتماعی تاکید کرد.

استاندار کرمان همچنین برگزاری رویدادهای موفق را نیازمند مشارکت و همکاری دستگاه‌های مختلف دانست و از نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های استان و تقویت رویکرد رویدادمحوری قدردانی کرد.

چهارمین جشنواره ملی نان کرمان از ۲۰ تا ۲۴ مهرماه در محل تله‌کابین پردیسان قائم (عج) برگزار می‌شود و با مشارکت ۲۷ استان کشور، برپایی ۴۰۸ غرفه و سیاه‌چادر و حضور ۲۵ شهرستان استان کرمان، میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگانی از سراسر ایران است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072102367
محمد شجاعی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha