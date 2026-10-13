جشنواره ملی نان کرمان، فرصتی برای رونق گردشگری و تقویت همبستگی اجتماعی

به‌گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، محمدعلی طالبی استاندار کرمان، عصر سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵در آیین افتتاح چهارمین جشنواره ملی نان کرمان، رویدادهای فرهنگی را فرصتی برای توسعه گردشگری و اقتصاد استان و معرفی فرهنگ، سبک زندگی و توانمندی‌های مناطق مختلف کشور دانست.

استاندار کرمان با اشاره به حرکت استان در مسیر رویدادمحوری گفت: در ماه‌های اخیر، شاهد افزایش جنب‌وجوش در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و برگزاری رویدادهای متنوع در استان بوده‌ایم که این موضوع، بیانگر ظرفیت مناسب کرمان برای توسعه فعالیت‌های رویدادمحور است.

او افزود: برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی، در صورت برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مناسب، می‌تواند به تحقق اهداف توسعه‌ای استان، گسترش سرمایه‌گذاری و رونق گردشگری کمک کند و زمینه معرفی توانمندی‌ها و جاذبه‌های کرمان را به مخاطبان و گردشگران فراهم آورد.

طالبی با اشاره به جایگاه نان در فرهنگ و هویت ایرانی، تنوع نان‌های مناطق مختلف را ظرفیتی ارزشمند برای تبادل فرهنگی و آشنایی با سبک‌های زندگی گوناگون دانست و بر ضرورت توجه به ابعاد آموزشی و اقتصادی این جشنواره تاکید کرد.

استاندار کرمان همچنین اصلاح الگوی مصرف، ارتقا کیفیت نان و پیشگیری از ضایعات این محصول را از موضوعاتی برشمرد که باید در کنار برگزاری جشنواره مورد توجه قرار گیرد تا این رویداد، افزون بر آثار فرهنگی و اجتماعی، دستاوردهای کاربردی و ماندگاری نیز به همراه داشته باشد.

او با تاکید بر نقش جشنواره‌ها در تقویت همبستگی اجتماعی اظهار کرد: جامعه به رویدادهایی نیاز دارد که با ایجاد فضایی شاد و بانشاط، لبخند را بر لب شهروندان بنشانند و فرصت آشنایی با فرهنگ‌ها و سبک‌های زندگی مختلف را فراهم کنند.

طالبی با اشاره به استقبال چشمگیر مردم از رویدادهای برگزارشده در ماه‌های اخیر، این استقبال را نشانه علاقه‌مندی جامعه به چنین برنامه‌هایی دانست و بر ضرورت پاسخ‌گویی مناسب به این ظرفیت اجتماعی تاکید کرد.

استاندار کرمان همچنین برگزاری رویدادهای موفق را نیازمند مشارکت و همکاری دستگاه‌های مختلف دانست و از نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های استان و تقویت رویکرد رویدادمحوری قدردانی کرد.

چهارمین جشنواره ملی نان کرمان از ۲۰ تا ۲۴ مهرماه در محل تله‌کابین پردیسان قائم (عج) برگزار می‌شود و با مشارکت ۲۷ استان کشور، برپایی ۴۰۸ غرفه و سیاه‌چادر و حضور ۲۵ شهرستان استان کرمان، میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگانی از سراسر ایران است.

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