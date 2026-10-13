به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ماجدخان لودهی امروز سه‌شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۵ با حضور در آرامگاه نادرشاه افشار، به جایگاه تاریخی این پادشاه ایرانی اشاره کرد و با یادآوری بازتاب خدمات و اقدامات نادرشاه در کتاب‌های تاریخی پاکستان، بر اهمیت شناخت مشترکات تاریخی و فرهنگی دو کشور تأکید کرد.

سرکنسول جدید پاکستان با حضور بر مزار شهید کلنل محمدتقی‌خان پسیان، یاد و خاطره این شخصیت تاریخی را گرامی داشت و از غرفه صنایع‌دستی مجموعه بازدید کرد.

ماجدخان لودهی در این بخش با نمونه‌هایی از هنرها و تولیدات صنایع‌دستی آشنا شد که جلوه‌ای از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری منطقه به شمار می‌روند.

هم‌چنین محمدکاظم رادمنش مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نادری مشهد اظهار کرد این مجموعه به‌عنوان یکی از جاذبه‌های شاخص تاریخی مشهد، علاوه بر برخورداری از جایگاه ویژه در معرفی تاریخ ایران، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه گردشگری فرهنگی و تقویت تعاملات میان ملت‌ها دارد.

او افزود: بازدید شخصیت‌های دیپلماتیک از این مجموعه می‌تواند زمینه‌ساز معرفی بیشتر میراث تاریخی و فرهنگی ایران و گسترش شناخت متقابل ملت‌ها باشد.

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