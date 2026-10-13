۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۴

با حضور معاون گردشگری کشور و استاندار قم انجام شد

عمارت تاریخی کلاه‌فرنگی‌ها در قم، جانی دوباره گرفت؛ افتتاح سفره‌خانه‌ای در همسایگی بازار کهن شهر

عمارت تاریخی کلاه‌فرنگی‌ها در قم، جانی دوباره گرفت؛ افتتاح سفره‌خانه‌ای در همسایگی بازار کهن شهر

سفره‌خانه سنتی «عمارت کلاه‌فرنگی‌ها» در مجاورت بازار قدیمی قم، عصر سه‌شنبه ۲۱ مهرماه با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اکبر بهنام‌جو، استاندار قم افتتاح شد؛ رویدادی که با احیای کارکرد گردشگری و پذیرایی در یکی از بناهای تاریخی شهر، بر ظرفیت میراث معماری برای خلق تجربه‌های اصیل گردشگری تأکید دارد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین افتتاح سفره‌خانه سنتی «عمارت کلاه‌فرنگی‌ها» در شهر قم، عصر سه‌شنبه ۲۱ مهرماه با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، بهزاد احمدی‌فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه گردشگری برگزار شد.

عمارت کلاه‌فرنگی‌ها، از بناهای تاریخی شاخص قم در مجاورت بازار قدیمی این شهر، با کاربری جدید سفره‌خانه و پذیرایی سنتی به بهره‌برداری رسیده است؛ اقدامی که ضمن فراهم‌کردن زمینه بهره‌برداری گردشگری از ظرفیت‌های معماری تاریخی، امکان پیوند میان میراث کالبدی شهر و تجربه زیست فرهنگی آن را فراهم می‌کند.

احیای بناهای تاریخی از طریق تعریف کاربری‌های متناسب و گردشگرپذیر، از رویکردهای مهم در صیانت از میراث معماری و تقویت ظرفیت‌های گردشگری شهری به شمار می‌رود. در این چارچوب، تبدیل عمارت‌های تاریخی به فضاهای پذیرایی سنتی می‌تواند ضمن حفظ ارزش‌های معماری و هویت تاریخی بنا، به غنای تجربه گردشگران و تنوع‌بخشی به خدمات گردشگری مقصد کمک کند.

قرارگیری این سفره‌خانه در مجاورت بازار قدیمی قم نیز فرصتی برای پیوند تجربه پذیرایی سنتی با گشت‌وگذار در بافت تاریخی شهر فراهم می‌آورد؛ ظرفیتی که در صورت حفظ اصالت معماری و تناسب خدمات با هویت بنا، می‌تواند به تقویت جذابیت‌های گردشگری شهری و معرفی جلوه‌های تاریخی و فرهنگی قم کمک کند.

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کد خبر 1405072102369
لیلا سادات حسینی
دبیر مهدی ارجمند

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