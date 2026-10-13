به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین افتتاح سفره‌خانه سنتی «عمارت کلاه‌فرنگی‌ها» در شهر قم، عصر سه‌شنبه ۲۱ مهرماه با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، بهزاد احمدی‌فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه گردشگری برگزار شد.

عمارت کلاه‌فرنگی‌ها، از بناهای تاریخی شاخص قم در مجاورت بازار قدیمی این شهر، با کاربری جدید سفره‌خانه و پذیرایی سنتی به بهره‌برداری رسیده است؛ اقدامی که ضمن فراهم‌کردن زمینه بهره‌برداری گردشگری از ظرفیت‌های معماری تاریخی، امکان پیوند میان میراث کالبدی شهر و تجربه زیست فرهنگی آن را فراهم می‌کند.

احیای بناهای تاریخی از طریق تعریف کاربری‌های متناسب و گردشگرپذیر، از رویکردهای مهم در صیانت از میراث معماری و تقویت ظرفیت‌های گردشگری شهری به شمار می‌رود. در این چارچوب، تبدیل عمارت‌های تاریخی به فضاهای پذیرایی سنتی می‌تواند ضمن حفظ ارزش‌های معماری و هویت تاریخی بنا، به غنای تجربه گردشگران و تنوع‌بخشی به خدمات گردشگری مقصد کمک کند.

قرارگیری این سفره‌خانه در مجاورت بازار قدیمی قم نیز فرصتی برای پیوند تجربه پذیرایی سنتی با گشت‌وگذار در بافت تاریخی شهر فراهم می‌آورد؛ ظرفیتی که در صورت حفظ اصالت معماری و تناسب خدمات با هویت بنا، می‌تواند به تقویت جذابیت‌های گردشگری شهری و معرفی جلوه‌های تاریخی و فرهنگی قم کمک کند.

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