به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روابط‌عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عصر امروز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه در حاشیه افتتاح پروژه های گردشگری استان قم در یک گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، با تقدیر از اقدامات اثربخش و نگاه عمیق استاندار قم به حوزه‌های توسعه استان به‌ویژه گردشگری گفت: سه هتل پنج ستاره در استان قم در حال ساخت است و امروز نیز گردشگری نجوم در خانه تاریخی ملاصدرا با کاربری گردشگری موضوعی در شهر کهک و عمارت کلاه‌فرنگی ها در شهر قم افتتاح شدند.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: وزارت میراث‌فرهنگی، تمام اهتمام خود را در دولت چهاردهم بر این قرار داده است که با توجه به اهمیت نقش گردشگری در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اشتغال و ارزآوری، حمایت‌های لازم را انجام دهد تا این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان به بهره‌برداری برسند.

بندپی تصریح کرد: در دو سال دولت چهاردهم، بالغ بر ۳ میلیون متر مربع به زیرساخت‌های توسعه گردشگری اضافه شده است و ۱۴۷۱ پروژه با سرمایه‌گذاری بیش از تقریباً ۱۵۰ همت به بهره‌برداری رسیده است.

او با اعلام آمادگی برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و پروژه‌های کلان خاطرنشان کرد: هم برای حوزه کسب‌وکارهای کوچک نظیر بوم‌گردی و صنایع دستی و هم برای پروژه‌های کلان مانند هتل‌های پنج ستاره و چهار ستاره، این آمادگی وجود دارد که تسهیلات مناسب در اختیار فعالان قرار گیرد.

معاون وزیر میراث‌فرهنگی، در پاسخ به پرسشی درباره برنامه تسهیلات واحدهای گردشگری گفت: تسهیلات برای گردشگری در قالب بوم‌گردی‌ها و رونق صنایع‌دستی با بهره چهار درصد ارائه می‌شود. از جمله استان‌هایی که سهم منابع استانی‌شان در این زمینه بیشتر بود، قم است.

بندپی بیان کرد: از جمله استان‌هایی که سهم استانی‌اش نگاه ویژه‌ای داشت، استان قم بود که استاندار قم پیگیری کردند و ما هم به همان اندازه کمک می‌کنیم.

او در تشریح منابع تأمین مالی پروژه‌های گردشگری افزود: در رابطه با صندوق توسعه ملی و همچنین اوراق سپرده بانکی، هیچ محدودیتی نداریم. در صندوق توسعه ملی امسال ۱۲ همت اختصاص یافته و با توجه به نهضتی که در استان قم راه افتاده است، این آمادگی در وزارتخانه وجود دارد که به استان قم کمک کند.

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