۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۴

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی:

۱۴۷۱ پروژه گردشگری با ۱۵۰ همت سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری رسید

۱۴۷۱ پروژه گردشگری با ۱۵۰ همت سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری رسید

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، با اشاره به افتتاح سفره‌خانه عمارت کلاه‌فرنگی قم، از بهره‌برداری ۱۴۷۱ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۵۰ همت در دو سال دولت چهاردهم خبر داد و همچنین از آمادگی این وزارتخانه برای ارائه تسهیلات به واحدهای گردشگری استان قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روابط‌عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عصر امروز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه در حاشیه افتتاح پروژه های گردشگری استان قم در یک گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، با تقدیر از اقدامات اثربخش و نگاه عمیق استاندار قم به حوزه‌های توسعه استان به‌ویژه گردشگری گفت: سه هتل پنج ستاره در استان قم در حال ساخت است و امروز نیز گردشگری نجوم در خانه تاریخی ملاصدرا با کاربری گردشگری موضوعی در شهر کهک و عمارت کلاه‌فرنگی ها در شهر قم افتتاح شدند.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: وزارت میراث‌فرهنگی، تمام اهتمام خود را در دولت چهاردهم بر این قرار داده است که با توجه به اهمیت نقش گردشگری در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اشتغال و ارزآوری، حمایت‌های لازم را انجام دهد تا این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان به بهره‌برداری برسند.

بندپی تصریح کرد: در دو سال دولت چهاردهم، بالغ بر ۳ میلیون متر مربع به زیرساخت‌های توسعه گردشگری اضافه شده است و ۱۴۷۱ پروژه با سرمایه‌گذاری بیش از تقریباً ۱۵۰ همت به بهره‌برداری رسیده است.

او با اعلام آمادگی برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و پروژه‌های کلان خاطرنشان کرد: هم برای حوزه کسب‌وکارهای کوچک نظیر بوم‌گردی و صنایع دستی و هم برای پروژه‌های کلان مانند هتل‌های پنج ستاره و چهار ستاره، این آمادگی وجود دارد که تسهیلات مناسب در اختیار فعالان قرار گیرد.

معاون وزیر میراث‌فرهنگی، در پاسخ به پرسشی درباره برنامه تسهیلات واحدهای گردشگری گفت: تسهیلات برای گردشگری در قالب بوم‌گردی‌ها و رونق صنایع‌دستی با بهره چهار درصد ارائه می‌شود. از جمله استان‌هایی که سهم منابع استانی‌شان در این زمینه بیشتر بود، قم است.

بندپی بیان کرد: از جمله استان‌هایی که سهم استانی‌اش نگاه ویژه‌ای داشت، استان قم بود که استاندار قم پیگیری کردند و ما هم به همان اندازه کمک می‌کنیم.

او در تشریح منابع تأمین مالی پروژه‌های گردشگری افزود: در رابطه با صندوق توسعه ملی و همچنین اوراق سپرده بانکی، هیچ محدودیتی نداریم. در صندوق توسعه ملی امسال ۱۲ همت اختصاص یافته و با توجه به نهضتی که در استان قم راه افتاده است، این آمادگی در وزارتخانه وجود دارد که به استان قم کمک کند.

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کد خبر 1405072202370
دبیر محمد آوخ

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