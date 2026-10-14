به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، برزین ضرغامی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور امروز ۲۱ مهرماه در حاشیه افتتاح رویداد ملی صنایع خلاق مانوین در اصفهان، با اشاره به جایگاه این شهر در هویت فرهنگی و هنری ایران گفت: اصفهان علاوه بر برخورداری از هویت تاریخی و فرهنگی ممتاز، بخشی از هویت ایران را نمایندگی می‌کند و ضروری است تولیدات هنرمندان این شهر بیش از گذشته به بازار متصل شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم صنایع دستی، وجود حلقه‌های مفقوده میان تولید و مصرف است، ادامه داد: تقویت این حلقه‌ها و ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان و بازار، از ضرورت‌های رونق صنایع دستی به‌ویژه در شهرهایی مانند اصفهان است که از ظرفیت‌های گسترده هنری و تولیدی برخوردارند.

ضرغامی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری در حوزه صنایع‌دستی نباید صرفاً بر افزایش تولید متمرکز باشد، افزود: تولیدکنندگان و هنرمندان باید برای فعالیت بیشتر تشویق شوند، مورد حمایت قرار گیرند و موانع پیش روی فعالیت آنان برطرف شود؛ با این حال، حمایت از تولید زمانی اثربخشی اقتصادی خواهد داشت که سایر حلقه‌های زنجیره ارزش نیز تقویت شوند.

او تصریح کرد: کمک به بازاریابی محصولات، تسهیل دسترسی هنرمندان به بازار، حمایت از برندسازی و فراهم کردن زمینه حضور محصولات صنایع دستی در اقتصاد جهانی، از جمله اقداماتی است که باید در کنار حمایت از تولید دنبال شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با اشاره به تدوین سند زنجیره ارزش تولید صنایع‌دستی گفت: این سند با رویکرد تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش تهیه شده و عملیاتی کردن آن از جمله اقداماتی است که در دوره مدیریتی کنونی آغاز شده است.

ضرغامی افزود: در همین چارچوب، یکی از رویکردهای مورد توجه این است که تسهیلات حمایتی صرفاً به حلقه تولید اختصاص پیدا نکند و فعالان اقتصادی بخش‌های دیگر زنجیره نیز بتوانند از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند.

او ادامه داد: برای نمونه، اگر یک فعال اقتصادی برای راه‌اندازی بازارگاه و ایجاد بستر عرضه و فروش محصولات صنایع دستی اقدام کند، حمایت از چنین طرح‌هایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا توسعه زیرساخت‌های بازار و فروش می‌تواند به تکمیل زنجیره ارزش و تقویت اقتصاد هنرمندان کمک کند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادها و مجموعه‌های مؤثر در زنجیره ارزش صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: باید ظرفیت و توان نهادهایی که می‌توانند در اجرای این زنجیره ارزش نقش‌آفرینی کنند، شناسایی و تجمیع شود تا امکان اجرای مؤثرتر سیاست‌های حمایتی فراهم شود.

ضرغامی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اصلاح و شفاف‌سازی قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه اشاره کرد و افزود: بخشی از مقررات موجود به‌صورت عمومی تدوین شده‌اند و برخی قوانین نیز که با اهداف دیگری به تصویب رسیده‌اند، بر فعالیت صنایع دستی تأثیر می‌گذارند؛ از این رو، باید آثار این مقررات بر فعالیت هنرمندان و فعالان اقتصادی بررسی شود.

او خاطرنشان کرد: در مواردی که امکان اصلاح یا شفاف‌سازی مقررات وجود دارد، باید این موضوع پیگیری شود و در حوزه‌هایی که صنایع دستی به ضوابط ویژه نیاز دارد، قواعد و مقررات متناسب با اقتضائات این بخش تدوین شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به تولید، بازار، برندسازی، صادرات و اصلاح مقررات، تکمیل زنجیره ارزش را یکی از محورهای مهم برای تقویت اقتصاد صنایع دستی و افزایش اثربخشی حمایت‌ها از هنرمندان عنوان کرد.

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