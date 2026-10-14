گویش قمی بخشی از هویت تاریخی و میراث زنده مردم قم است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دکتر انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور، در مراسم رونمایی از لوح ثبت ملی گویش قمی و تجلیل و تقدیر از فعالان حوزه گردشگری استان قم که در محل اتاق بازرگانی این استان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند قم در حوزه‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، بر ضرورت شناسایی و بهره‌برداری هدفمند از این داشته‌ها در مسیر توسعه پایدار استان تأکید کرد.

وی با قدردانی از رویکرد توسعه‌محور استاندار قم و تلاش‌های مجموعه مدیریتی استان در شناسایی و شکوفاسازی ظرفیت‌های موجود اظهار کرد: قم از توانمندی‌های ارزشمندی در حوزه گردشگری برخوردار است و خوشبختانه با نگاه عمیق مدیریت ارشد استان به ابعاد مختلف توسعه، بخشی از ظرفیت‌های بالقوه در حال تبدیل‌شدن به فرصت‌های بالفعل است؛ رویکردی که شایسته قدردانی است.

محسنی بندپی با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگری افزود: سرمایه‌گذاری، شناخت دقیق ظرفیت‌های منطقه‌ای و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی، از الزامات رونق گردشگری است. حضور و مشارکت فعالان این حوزه در استان قم می‌تواند زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی و ارتقای جایگاه گردشگری استان را فراهم کند.

گویش قمی؛ میراثی زنده و بخشی از هویت فرهنگی استان

معاون گردشگری کشور در بخش دیگری از سخنان خود، گویش قمی را بخشی ارزشمند از میراث زنده و هویت تاریخی مردم این استان دانست و تصریح کرد: گویش‌های بومی تنها ابزار ارتباطی نیستند، بلکه حامل خاطرات جمعی، تجربه‌های فرهنگی، شیوه‌های زیست و ویژگی‌های هویتی نسل‌های مختلف‌اند. گویش قمی نیز با اصالت و شیرینی خاص خود، بخشی از سرمایه فرهنگی مردم قم به شمار می‌رود و پاسداشت آن به معنای حفاظت از بخشی از تاریخ و هویت اجتماعی این منطقه است.

او با بیان اینکه ثبت ملی گویش قمی باید سرآغاز اقدامات عملی برای حفاظت از این میراث باشد، گفت: اولویت اصلی پس از ثبت ملی، تبدیل ظرفیت‌های پژوهشی و فرهنگی موجود به برنامه‌هایی مستمر برای مستندسازی، آموزش، معرفی عمومی و انتقال این گویش به نسل‌های آینده است؛ برنامه‌هایی که با مشارکت مردم بومی، پژوهشگران، فعالان فرهنگی و نهادهای مسئول به اجرا درآیند.

وی افزود: استمرار کاربرد گویش در زندگی روزمره، ثبت واژگان و روایت‌های محلی و فراهم‌کردن زمینه آشنایی نسل جوان با میراث زبانی گذشتگان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به حفظ پویایی این میراث ارزشمند کمک کند. صیانت از میراث ناملموس زمانی اثربخش خواهد بود که مردم، خود را در حفظ و انتقال آن سهیم بدانند.

ظرفیت‌های فرهنگی؛ فرصتی برای تقویت گردشگری قم

محسنی بندپی با اشاره به ارتباط میان میراث فرهنگی ناملموس و توسعه گردشگری خاطرنشان کرد: گویش‌ها، آیین‌ها، آداب‌ورسوم، روایت‌های تاریخی و سنت‌های بومی، بخشی از جاذبه‌های فرهنگی هر مقصد به شمار می‌روند و معرفی شایسته آن‌ها می‌تواند تجربه‌ای عمیق‌تر و اصیل‌تر برای گردشگران فراهم کند.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه قم در فرهنگ و تمدن ایران اسلامی اظهار کرد: ظرفیت‌های این استان را نباید صرفاً به یک حوزه محدود کرد؛ قم در کنار جایگاه برجسته مذهبی و معنوی، از داشته‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی متنوعی برخوردار است که توجه به آن‌ها می‌تواند به تنوع‌بخشی محصولات گردشگری، رونق کسب‌وکارهای محلی، افزایش ماندگاری گردشگران و تقویت مشارکت جوامع محلی در توسعه استان کمک کند.

معاون گردشگری کشور در پایان با قدردانی از تلاش‌های مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، مجموعه همکاران این حوزه، پژوهشگران و فعالان گردشگری، حضور علاقه‌مندان و مردم در برنامه‌های مرتبط با ثبت ملی گویش قمی را نشانه توجه و تعلق خاطر آنان به هویت بومی دانست و بر تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و جامعه محلی برای حفاظت از میراث فرهنگی و شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری استان تأکید کرد.

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