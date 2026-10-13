به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فدراسیون صنایع چوب، مبلمان و معماری داخلی ایران در نامه‌ای به تاریخ ۲۰ امرداد ۱۴۰۴، انتخاب محمدعلی ودود را به‌عنوان یکی از برگزیدگان صنعت مبلمان آسیا و اقیانوسیه اعلام کرد.

این هنرمند، دعوتنامه سفر به چین را ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ دریافت کرد که بدلیل شرایط جنگی و بسته بودن سفارتخانه‌ها و لغو پروازها امکان سفر به چین فراهم نشد، در نهایت کنفدراسیون صنایع چوب، مبلمان و معماری داخلی، تندیس و گواهی این برنده ایرانی را ارسال و مهرماه ۱۴۰۵ به دست محمدعلی ودود رسید.

در نامه مظفر علیخانی، دبیرکل فدراسیون صنایع چوب، مبلمان و معماری داخلی ایران به محمدعلی ودود، این انتخاب حاصل مهارت حرفه‌ای، مدیریت علمی و مشارکت ارزشمند ودود در صنعت مبلمان عنوان شده است.

بر اساس اعلام این فدراسیون، انتخاب محمدعلی ودود نشان‌دهنده کیفیت ممتاز، نوآوری و تأثیرگذاری فعالیت‌های او در بازارهای بین‌المللی و همچنین بیانگر جایگاه صنایع مبلمان ایران در میان کشورهای آسیا و اقیانوسیه است.

پیش‌تر فدراسیون صنایع چوب، مبلمان و معماری داخلی ایران با تبریک این موفقیت، از ودود دعوت کرده است تا در مراسم اهدای جوایز مبلمان آسیا و اقیانوسیه در کشور چین حضور یابد و گواهینامه و مدال خود را دریافت کند.

این فدراسیون وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است و در ساختار انجمن‌های منطقه‌ای و بین‌المللی صنعت مبلمان فعالیت دارد.

انتخاب محمدعلی ودود در این رویداد منطقه‌ای، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های هنرهای چوبی ایران و توانمندی فعالان این حوزه در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود.

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