۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۱

نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی

مجلس با ابزارهای قانون‌گذاری و نظارتی حامی بخش خصوصی گردشگری است

مجلس با ابزارهای قانون‌گذاری و نظارتی حامی بخش خصوصی گردشگری است

نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی؛ با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور، از آمادگی کامل مجلس برای رفع موانع اجرایی و تدوین لوایح حمایتی با همکاری فعالان بخش خصوصی خبر داد.

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا،محمد منان رئیسی، عصر سه‌شنبه ۲۱ مهرماه در همایش گردشگری استان قم، با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور، از آمادگی کامل مجلس برای رفع موانع اجرایی و تدوین لوایح حمایتی با همکاری فعالان بخش خصوصی خبر داد.

نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی؛ با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و تحولات اخیر منطقه‌ای، حمایت همه‌جانبه مجلس شورای اسلامی از فعالان صنعت گردشگری را یک ضرورت برشمرد.

منان رئیسی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در دو بعد قانون‌گذاری و نظارت، مطالبات و دغدغه‌های این صنعت را با جدیت پیگیری کند.

او با تأکید بر این که فعالان بخش خصوصی بهترین کارشناسان برای شناسایی فرصت‌ها و آسیب‌های این صنعت هستند، ادامه داد: از تشکل‌ها و متخصصان گردشگری می‌خواهیم بسته‌های پیشنهادی و کارشناسی‌شده خود را به مجلس ارائه دهند تا در دوره جاری به طرح‌ها و لوایح حمایتی تبدیل شود.

نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی؛ به بعد نظارتی مجلس اشاره و اضافه کرد: در مواردی قوانین اثرگذار وجود دارد؛ ولی در اجرا با مانع روبه‌رو می‌شود؛ بر همین اساس، پیگیری اجرای دقیق مصوبات و حل مشکلات عملیاتی بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد تا بخشی از فشارهای وارده بر کسب‌وکارهای گردشگری تسکین یابد.

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کد خبر 1405072202375
دبیر محمد آوخ

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