به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا،محمد منان رئیسی، عصر سه‌شنبه ۲۱ مهرماه در همایش گردشگری استان قم، با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور، از آمادگی کامل مجلس برای رفع موانع اجرایی و تدوین لوایح حمایتی با همکاری فعالان بخش خصوصی خبر داد.

نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی؛ با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و تحولات اخیر منطقه‌ای، حمایت همه‌جانبه مجلس شورای اسلامی از فعالان صنعت گردشگری را یک ضرورت برشمرد.

منان رئیسی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در دو بعد قانون‌گذاری و نظارت، مطالبات و دغدغه‌های این صنعت را با جدیت پیگیری کند.

او با تأکید بر این که فعالان بخش خصوصی بهترین کارشناسان برای شناسایی فرصت‌ها و آسیب‌های این صنعت هستند، ادامه داد: از تشکل‌ها و متخصصان گردشگری می‌خواهیم بسته‌های پیشنهادی و کارشناسی‌شده خود را به مجلس ارائه دهند تا در دوره جاری به طرح‌ها و لوایح حمایتی تبدیل شود.

نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی؛ به بعد نظارتی مجلس اشاره و اضافه کرد: در مواردی قوانین اثرگذار وجود دارد؛ ولی در اجرا با مانع روبه‌رو می‌شود؛ بر همین اساس، پیگیری اجرای دقیق مصوبات و حل مشکلات عملیاتی بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد تا بخشی از فشارهای وارده بر کسب‌وکارهای گردشگری تسکین یابد.

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