به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اقامتگاه بوم‌گردی «ترو» از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرده است؛ مجموعه‌ای که شکل‌گیری آن ریشه در ۱۷ سال تجربه طبیعت‌گردی و کوهنوردی مدیر آن دارد و با هدف معرفی فرهنگ، آداب‌ورسوم، غذاهای محلی و جاذبه‌های طبیعی مازندران به گردشگران فعالیت می‌کند.

عزت‌الله کریمی، مدیر اقامتگاه بوم‌گردی ترو، با اشاره به پیشینه شکل‌گیری این مجموعه اظهار کرد: علاقه به طبیعت‌گردی و کوهنوردی و تجربه حضور در مناطق مختلف طبیعی، زمینه‌ساز ورود من به حوزه بوم‌گردی شد. در همین مسیر، حدود سال ۱۳۹۸ در دوره‌های مرتبط با راهنمایی محلی و فعالیت در اقامتگاه‌های بوم‌گردی که از سوی مؤسسه سپنتا روژان بابل برگزار می‌شد، شرکت کردم و این آموزش‌ها جرقه ایجاد یک اقامتگاه بومی را در ذهنم روشن کرد.

او افزود: در سال ۱۳۹۹ زمینی به مساحت هزار و ۵۰۰ مترمربع به همراه یک بنای قدیمی را به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خریداری کردم. با وجود هزینه بالای خرید و دشواری‌های بازسازی، علاقه شخصی به این کار باعث شد مسیر را ادامه دهم و حدود ۸۰ درصد عملیات بازسازی را خودم انجام دادم. این مجموعه در سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری رسید و تاکنون نیز برای راه‌اندازی آن تسهیلات بانکی دریافت نکرده‌ام.

کریمی درباره نام‌گذاری این اقامتگاه توضیح داد: نام «ترو» برگرفته از رودخانه‌ای به همین نام است که در فاصله حدود یک کیلومتری اقامتگاه قرار دارد و سرچشمه آن از منطقه فیلبند است.

حضور مستمر در رویدادهای گردشگری و فرهنگی

مدیر اقامتگاه بوم‌گردی ترو در تشریح دلایل انتخاب این مجموعه به‌عنوان رتبه نخست بوم‌گردی‌های مازندران گفت: کسب این جایگاه به‌سادگی به دست نیامده است. البته این انتخاب لطف و اعتماد مسئولان و فعالان این حوزه بوده و معتقدم اقامتگاه‌های باسابقه و توانمند دیگری نیز در استان فعالیت می‌کنند که شایسته توجه هستند.

او ادامه داد: حضور فعال در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران طی سال‌های اخیر، شرکت در همایش بوم‌گردی‌های ایران در آبان ۱۴۰۳ در شهرستان فردوس خراسان جنوبی با حضور حدود ۴۰۰ اقامتگاه از ۳۱ استان کشور، حضور در نخستین جشن روز بوم‌گردی‌های ایران در اردیبهشت ۱۴۰۴ و شرکت در برنامه‌های بعدی این رویداد در تهران و شاهرود، از جمله فعالیت‌هایی بوده که برای معرفی این مجموعه و ظرفیت‌های گردشگری منطقه دنبال کرده‌ام.

کریمی با اشاره به اهمیت حضور در جشنواره‌های فرهنگی و آیینی بیان کرد: شرکت در هفت دوره جشنواره «دشو» در بندپی و شهر گلیا از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴، چهار دوره جشنواره عسل کنِل بندپی از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ و جشنواره آیینی «مارمه» در فیروزجاه بندپی، بخشی از فعالیت‌های من برای معرفی فرهنگ و رسوم منطقه بوده است.

او افزود: در این برنامه‌ها با پوشش کامل سنتی حضور پیدا می‌کنم؛ چراکه باور دارم معرفی فرهنگ بومی باید در عمل اتفاق بیفتد. آماده‌سازی و شرکت در چنین رویدادهایی گاهی دست‌کم یک هفته زمان می‌برد و موجب می‌شود از کارهای روزمره باز بمانم، اما معرفی اصالت فرهنگی مازندران برایم ارزشمند است.

معماری بومی؛ هویت اصلی اقامتگاه

مدیر بوم‌گردی ترو، معماری بومی بنا را یکی از ویژگی‌های متمایز این مجموعه دانست و گفت: یکی از دلایل استقبال گردشگران، هماهنگی فضای اقامتگاه با هویت بومی منطقه است. زمانی که معماری، پوشش، غذاهای محلی و شیوه میزبانی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، مهمان می‌تواند بخشی از حال‌وهوای زندگی بومی را تجربه کند و این موضوع در رضایت او تأثیر زیادی دارد.

او با تأکید بر اینکه هدف فعالیت این مجموعه صرفاً کسب درآمد نیست، اظهار کرد: هدف اصلی من معرفی فرهنگ و رسوم، سبک زندگی محلی، غذاهای بومی و طبیعت منطقه به مهمانانی است که به مازندران سفر می‌کنند. دوست دارم گردشگر علاوه بر اقامت، با بخشی از هویت واقعی منطقه نیز آشنا شود.

کریمی با اشاره به تنوع گردشگران این اقامتگاه افزود: مهمانان ما گروه‌های مختلفی را شامل می‌شوند؛ از خانواده‌هایی که برای گذراندن اوقات فراغت به منطقه می‌آیند تا راهنمایان گردشگری که برنامه‌های شب‌مانی و بازدید از آبشارها را اجرا می‌کنند. همچنین برخی افراد برای مأموریت‌های شغلی در این مجموعه اقامت دارند و دوره‌های راهنمایی گردشگری و بقا در طبیعت نیز در آن برگزار می‌شود.

از بازدید آبشارها تا تجربه زندگی روستایی

مدیر اقامتگاه بوم‌گردی ترو با اشاره به برنامه‌های تجربه‌محور این مجموعه گفت: متناسب با درخواست گردشگران، برنامه بازدید از آبشارها، مناطق جنگلی و جاذبه‌های طبیعی اجرا می‌شود. همچنین تلاش می‌کنیم زمینه آشنایی مهمانان با زندگی بومی، از جمله تجربه حضور در خانه‌های روستایی و آشنایی با سبک زندگی گالش‌ها، فراهم شود.

او نقش جامعه محلی را در توسعه فعالیت‌های بوم‌گردی مهم ارزیابی کرد و افزود: در ابتدای فعالیت، برخی اهالی نسبت به حضور گردشگران در بافت روستا حساسیت داشتند؛ اما به‌تدریج و با ایجاد فرصت‌های درآمدی برای مردم، شرایط تغییر کرد. فروش محصولات محلی، ارائه خدمات به گردشگران و استفاده از خودروهای محلی برای جابه‌جایی و بازدید از جاذبه‌ها، زمینه مشارکت بیشتر اهالی را فراهم کرد.

او ادامه داد: حتی به برخی از اهالی پیشنهاد کردم با راه‌اندازی خانه‌های اجاره‌ای از ظرفیت گردشگری منطقه استفاده کنند و پس از چند سال، یکی از ساکنان نیز در همسایگی این مجموعه چنین فعالیتی را آغاز کرد. معتقدم هرچه منافع گردشگری بیشتر به مردم محلی برسد، همراهی آنان نیز افزایش پیدا می‌کند.

بوم‌گردی؛ فرصتی برای اشتغال پایدار روستایی

کریمی درباره نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در اشتغال‌زایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان اظهار کرد: بوم‌گردی قطعاً در ایجاد اشتغال مؤثر است. فعالیت یک اقامتگاه می‌تواند برای نیروهای خدماتی، آشپزها و راهنمایان محلی فرصت شغلی ایجاد کند و در کنار آن، فروش محصولات بومی و ارائه خدمات به گردشگران نیز به درآمد خانوارهای روستایی کمک می‌کند.

او افزود: اگر این فعالیت به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند به یک منبع درآمد مناسب برای خانواده‌های روستایی تبدیل شود و انگیزه ماندن و فعالیت اقتصادی در روستا را افزایش دهد.

خانه‌های اجاره‌ای غیرمجاز؛ یکی از چالش‌های بوم‌گردی

مدیر بوم‌گردی ترو با اشاره به چالش‌های فعالیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی در مازندران گفت: یکی از مشکلات اصلی، تعدد خانه‌های اجاره‌ای غیرمجاز است که بدون رعایت ضوابط لازم و گاهی با هر قیمت و شرایطی به گردشگران خدمات ارائه می‌کنند. این وضعیت می‌تواند رقابت را برای اقامتگاه‌هایی که هزینه‌های قانونی، آموزشی و استانداردهای لازم را رعایت می‌کنند، دشوار کند.

او خواستار رسیدگی جدی دستگاه‌های متولی به این موضوع شد و تأکید کرد: لازم است نظارت و پیگیری مؤثرتری صورت گیرد تا حقوق فعالان مجاز گردشگری که برای آموزش، رعایت اصول و ارائه خدمات مناسب هزینه می‌کنند، تضییع نشود.

برنامه‌های توسعه‌ای ترو برای آینده

کریمی با اشاره به برنامه‌های آینده این مجموعه اظهار کرد: کسب رتبه نخست، پایان مسیر نیست و اهداف بزرگ‌تری برای آینده دارم. توسعه واحدهای اقامتی و ارائه خدمات جدید از جمله برنامه‌هایی است که امیدوارم با فراهم شدن شرایط اجرایی شود.

او افزود: تلاش می‌کنم به‌عنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ بوم‌گردی ایران، در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی منطقه و ارتقای جایگاه گردشگری مازندران نقش داشته باشم.

مدیر این اقامتگاه درباره تجربه‌ای که به گردشگران پیشنهاد می‌کند، گفت: تلاش ما این است که با برخورد گرم، راهنمایی مناسب و معرفی جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منطقه، خاطرات خوشی برای مهمانان رقم بزنیم. تکرار برنامه‌های گردشگری از سوی راهنمایانی که از تهران به این منطقه می‌آیند، نشان می‌دهد که این تجربه‌ها توانسته رضایت آنان را جلب کند.

آینده روشن گردشگری روستایی با حمایت هدفمند

او با ابراز امیدواری نسبت به آینده گردشگری روستایی در مازندران بیان کرد: در سال‌های اخیر استقبال از مناطق روستایی افزایش یافته و گردشگران تمایل بیشتری به تهیه مستقیم محصولات محلی از تولیدکنندگان دارند؛ موضوعی که می‌تواند به رونق اقتصاد روستا کمک کند.

کریمی در پایان تأکید کرد: آینده فعالیت بوم‌گردی‌ها علاوه بر تلاش و مدیریت فعالان این حوزه، به حمایت دستگاه‌های دولتی نیز وابسته است. انتظار داریم در شرایط دشوار اقتصادی و اجرایی، حمایت‌های لازم از فعالان واقعی این بخش صورت گیرد تا بتوانیم مسئولیتی را که در قبال گردشگران، جامعه محلی و معرفی فرهنگ مازندران بر عهده داریم، به بهترین شکل انجام دهیم.

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