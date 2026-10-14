سیدجواد رضویان سفیر گردشگری استان قم شد / یک غیرقمی، گویش قمی را ثبت ملی کرد

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدجواد رضویان، هنرمند و بازیگر محبوب کشور، عصر سه‌شنبه ۲۱ مهر 1405 در همایش گردشگری استان قم در سالن همایش اتاق بازرگانی قم؛ با تقدیر و تشکر از کوشش اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در ثبت گویش قمی در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس کشور اظهار کرد: الحمدالله یک غیرقمی، همت و تلاش کرد و گویش قمی را ثبت ملی کرد.

این بازیگر تلویزیون، در بخش دیگر سخنان خود، با تقدیر از خدمات مرحوم استاد عباس فرساد (پژوهشگر، شاعر قمی و استاد ادبیات) در حفظ و ترویج گویش قمی و همچنین با اشاره به ظرفیت‌های این گویش، از مردم خواست این میراث ارزشمند را حفظ و به نسل‌های بعدی منتقل کنند.

رضویان، با اشاره به اهمیت حفظ گویش قمی افزود: ما خیلی چیزها را ثبت می‌کنیم؛ جنگل‌های هیرکانی را داریم و ثبت ملی می‌کنیم؛ اما آیا نگهداری هم می‌کنیم؟ گویش قمی را داریم که این‌قدر جذاب است و لازم است که این میراث ارزشمند را به فرندان خود انتقال دهیم.

او با نقل خاطره‌ای از یک ایرانی مقیم آلمان گفت: دو شب پیش، اتفاقی با فردی آشنا شدم که ۱۰ سال در آلمان زندگی می‌کند و به من گفت؛ بچه‌اش سه سالش بود و برنامه «در حاشیه» از تلویزیون پخش می‌شد؛ به جای این که آلمانی یاد بگیرم، گویش قمی یاد گرفتم و فرزندم شرط گذاشته بود تا قمی با او حرف نزنم، نخوابد. حالا بچه من قمی را بهتر از آلمانی صحبت می‌کند. ما که چنین اندوخته زیبایی را داریم که نسل به نسل و سینه به سینه به ما رسیده، چقدر زیباست که این را به فرزندانمان انتقال دهیم.

این بازیگر سینما، با هشدار نسبت به فراموشی گویش قمی تصریح کرد: ان‌شاءالله قدر این گویش را بدانیم و این‌گونه نشود که مثل جنگل‌هایی که خدای نکرده آتشی به آن بخورد یا اره‌ای پای آن گذاشته شود و فردا روز چشم باز کنیم و ببینیم هیچ اثری از آن نیست. گویش قمی بسیار خوشمزه است و یکی از دلایلی که من به سراغ این گویش رفتم، این بود که حس کردم چقدر ظرفیت دارد و چقدر می‌تواند به من در ایفای نقش کمک کند.

گفتنی است، سیدجواد رضویان، در این همایش به عنوان سفیر گردشگری استان قم معرفی و از او تقدیر و تشکر شد.

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