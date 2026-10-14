به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، برزین ضرغامی شامگاه سه‌شنبه ۲۱ مهرماه جاری در آئین گشایش دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد گفت: نمد، فرش، گلیم، جاجیم و قفل‌سازی از مهم‌ترین صنایع‌دستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری و شهرکرد به‌شمار می‌رود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی معیشت و اقتصاد دامداری، اقلیم، ارتفاع، شرایط آب و هوایی را در رونق نمد چهارمحال و بختیاری به‌ویژه شهرکرد نقش‌آفرین دانست و افزود: حمایت از فعالیت‌های خلاقانه حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در دستور کار قرار دارد.

ضرغامی نمد را روایت‌گر فرهنگ شهرکرد، چهارمحال و بختیاری و کشور اعلام و تصریح کرد: در سند زنجیره ارزش صنایع‌دستی و هنرهای سنتی قرار است در بهبود تولید و به‌روزرسانی انواع هنرصنعت‌ها کمک و برای بازاریابی، فروش، اقتصاد دیجیتال و رونق وضعیت صنایع‌دستی تلاش شود.

او یادآور شد: راه‌اندازی و تکمیل زنجیره ارزش نمد شهرکرد باید در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری قرار گیرد و به‌عنوان دستاوردی از برگزاری جشنواره ملی نمد شهرکرد باشد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اضافه کرد: رویدادهایی مانند جشنواره ملی نمد شهرکرد می‌تواند به تکمیل زنجیره و زیست‌بوم هنرصنعت نمد کمک کند.

او گفت: در فصل‌های مختلف سال باید نشست‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی ویژه نمد شهرکرد برگزار شود تا اقتصاد این هنرصنعت رونق بیشتری پیدا کند.

ضرغامی به لزوم به‌روزرسانی انواع صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اشاره و تأکید کرد: باید از ایده‌های نوین جوانان چهارمحال و بختیاری در حوزه تولید محصولات نمدی حمایت شود.

او با اشاره به خرید تولیدات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی دارای روایت در کشورهای خارجی افزود: نمد از مهم‌ترین صنایع‌دستی دارای روایت در ایران است که می‌تواند به بازارهای جهانی عرضه شود.

دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد با حضور هنرمندان ۱۳ استان کشور تا ۲۴ مهرماه جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شهرکرد برپاست و ساعت بازدید از نمایشگاه و برنامه‌های جنبی این جشنواره ۱۵ تا ۲۲ هر روز اعلام شده است.

شهرکرد سال ۱۳۹۷ به‌عنوان «شهر ملی نمد» انتخاب و معرفی شد.

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