به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شهاب علی عرب نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران، عصر سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در همایش گردشگری استان قم در سالن همایش اتاق بازرگانی قم؛ ضمن تأکید بر امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان این حوزه، راه‌اندازی فرودگاه قم را مطالبه اصلی برای رونق ترانزیت هوایی و جذب گردشگر دانست.

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی قم و نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران، با تشریح پیشینه هفت‌هزارساله و غنای تاریخی و مذهبی قم گفت: قم منظومه‌ای از ظرفیت‌های متنوع شامل زیارت، تاریخ، فرهنگ و اقتصاد است که با برخورداری از آثاری نظیر کاروانسرای ثبت ‌جهانی دیر گچین و جایگاه ممتاز ژئوپلتیک، تقاطع مواصلاتی راهبردی کشور به شمار می‌رود.

عرب، با اشاره به پیوند دیرینه مهمان‌پذیری و گردشگری در استان قم ادامه داد: تکریم شایسته مسافران و زائران در کنار جنبه‌های معنوی، مستلزم فراهم‌سازی اقامت استاندارد و خدمات رفاهی ماندگار است.

او تأمین امنیت سرمایه‌گذاری را پیش‌شرط بنیادین توسعه استان خواند و اظهار کرد: توسعه پایدار نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری، آرامش روانی و پرهیز جدی از تخریب و رفتارهای غیرحرفه‌ای است؛ چرا که ایجاد فضاهای پرتنش و انتشار اخبار تنش‌زا، موجب فرار سرمایه و سلب اعتماد فعالان اقتصادی می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با اشاره به پایداری فعالان گردشگری در روزهای بحرانی بیان کرد: فعالان این حوزه در شرایط سختی خدمات‌رسانی کرده‌اند و اکنون انتظار می‌رود، دستگاه‌های مرتبط، از آن‌ها حمایت عملی کنند.

عرب، تقویت بازاریابی، ایجاد تسهیلات سفر و توسعه زیرساخت‌های اساسی را حیاتی ارزیابی و اضافه کرد: بعد از ثبت شهر قم به‌عنوان شهر ملی صنایع‌دستی و شروع عملیات ساخت موزه؛ تعیین تکلیف و راه‌اندازی فرودگاه قم، مهم‌ترین مطالبه برای رونق ترانزیت هوایی و جذب گردشگران داخلی و خارجی است که با جدیت از سوی مدیریت ارشد استان پیگیری می‌شود.

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