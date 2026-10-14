به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی شامگاه سه‌شنبه ۲۱ مهر جاری در آئین آغاز به‌کار دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد با حضور معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: نمد یک محصول هنری و صنایع‌دستی در کشور به‌شمار می‎رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: هنرصنعت نمد به‌عنوان میراث‌فرهنگی ایران مطرح است و باید برای حفظ و توسعه آن تلاش کنیم.

صادقی برگزاری جشنواره‌های نمد را راهی برای توسعه، رونق و ارزش افزوده نمد اعلام و تصریح کرد: سعی کردیم امسال توسعه ماشین‌آلات نیمه‌صنعتی مورد نیاز برای ارتقای تولید محصولات نمدی را عملیاتی کنیم.

او یادآور شد: در این راستا اطلس صنایع‌دستی با هدف تقویت بازاریابی ملی و بین‌المللی نمد در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: استانداردسازی محصولات نمدی در حال انجام است تا محصولات نمدی مطابق سلیقه بازارهای جهانی تولید و زمینه افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی فعالان این هنرصنعت فراهم شود.

او تقویت آموزش‌های علمی در تولید محصولات نمدی را ضروری دانست و گفت: باید تلاش کنیم موانع موجود در مسیر تولید نمد را برداریم.

صادقی تأکید کرد: بازاریابی و صادرات از مهم‌ترین مشکلات فعالان حوزه نمد است و باید تنوع محصولات نمدی به بازارهای ملی و بین‌المللی معرفی تا بخش زیادی از مشکلات موجود در مسیر تولید این هنرصنعت رفع شود.

او افزود: در دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد هنرمندان نمدمال از ۱۳ استان کشور حضور دارند.

صادقی تصریح کرد: دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد تا ۲۴ مهرماه جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شهرکرد برپاست و ساعت بازدید از نمایشگاه و برنامه‌های جنبی این جشنواره از ساعت ۱۵ تا ۲۲ هر روز اعلام شده است.

شهرکرد ظرفیت تبدیل به شهر جهانی نمد را دارد

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان، بن و فرخ‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: شهرکرد اکنون به‌عنوان شهر ملی نمد ثبت شده است اما این شهر ظرفیت‌ لازم برای جهانی شدن در حوزه نمد را دارد.

احمد راستینه هفشجانی حضور استادکاران پیشکسوت را از مهم‌ترین ظرفیت‌های نمد شهرکرد اعلام و تأکید کرد: رشد ارزش افزوده، افزایش صادرات، برندسازی، تکمیل زنجیره و تدوین اطلس ملی نمد از اولویت‌های اصلی در حوزه نمد شهرکرد به‌شمار می‌رود.

او با اشاره به لزوم شناسایی بازارهای تقاضا در کشورهای همسایه برای عرضه محصولات نمدی شهرکرد افزود: نمد با تولیدات فراوان در خواص درمانی، تکمیل صنعت پوشاک، توسعه فرش و گلیم کاربرد دارد و البته هنوز بسیاری خواص آن شناسایی نشده است.

راستینه تصریح کرد: با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در راستای برندسازی و معرفی ظرفیت‌های موجود نمد تلاش می‌شود.

او یادآور شد: در همین راستا نه تدوین و تکمیل اطلس نمد در دستور کار قرار می‌گیرد تا این محصول جهانی شود و در صنعت پوشاک، بهداشت و درمان بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

نمایشگاه جانبی دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد ۶۰ غرفه دارد

شهردار شهرکرد گفت: در نمایشگاه جانبی دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد ۶۰ غرفه با حضور هنرمندان نمدمال از ۱۳ استان کشور دایر است.

محمدحسین واحدیان به اهمیت برندسازی، ایجاد پویایی و سرزندگی نمد در فضاهای شهری اشاره و تأکید کرد: این مهم از اولویت‌های مدیریت شهری است که به‌طور مستمر در دستور کار مدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهرکرد قرار دارد.

او نمدمالی را یکی از ظرفیت‌های ارزشمند چهارمحال و بختیاری به‌ویژه در شهر شهرکرد و بروجن دانست و افزود: این هنرصنعت پیشینه‌ای تاریخی در استان دارد و با تلاش مستمر هنرمندان و علاقه‌مندان نمدمالی حفظ و به نسل کنونی منتقل شده است.

واحدیان به ثبت ملی شهرکرد به‌عنوان شهر ملی نمد در سال ۱۳۹۷ اشاره و تصریح کرد: دبیرخانه شهر ملی نمد در سال ۱۴۰۱ به شهرداری شهرکرد سپرده شد و اکنون تلاش‌ها برای جهانی شدن این شهر ادامه دارد.

او حمایت از فعالان حوزه نمد را از مهم‌ترین محورهای مورد توجه مدیریت شهری در شهرکرد دانست و یادآور شد: در همین راستا نشست‌های فراوانی به‌منظور تدوین و ایجاد بسته‌های حمایتی و تشویقی ویژه فعالان این حوزه برگزار شد.

شهردار شهرکرد به تلاش برای احیای مسیر گردشگری فرهنگ و هنر در هسته مرکزی شهرکرد به‌طول ۴.۵ کیلومتر اشاره و اضافه کرد: با مشارکت دانشگاه شهرکرد و سایر دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری، تاریخ شفاهی نمد شهرکرد گردآوری، تدوین و چاپ شده است.

او گفت: البته مقاله‌ها و پژوهش‌هایی در سال‌های گذشته تاکنون در حوزه نمد انجام، جمع‌بندی و منتشر شده است تا بتوان زمینه مناسبی برای توسعه این هنرصنعت، تجاری‌سازی محصولات و معرفی ظرفیت‌های آن فراهم کرد.

واحدیان در ادامه به همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای چهارمحال و بختیاری اشاره و تأکید کرد: در این راستا دپارتمان نمد فعال شده است و فردا افتتاح می‌شود.

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