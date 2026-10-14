در شرایط جنگ، مشکلات داریم؛ اما تعدیل نیرو نکردیم

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عماد محمودپور دهکردی، رئیس جامعه هتلداران استان قم، عصر سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در همایش گردشگری استان قم در سالن همایش اتاق بازرگانی قم؛ با اشاره به فشارهای سنگین یک سال و نیم گذشته بر صنعت گردشگری تصریح کرد: در سخت‌ترین شرایط، حتی یک نیروی انسانی را تعدیل نکردیم؛ مشکلات داریم؛ اما ناامیدی نداریم.

رئیس جامعه هتلداران استان قم اظهار کرد: یک سال و نیم گذشته برای گردشگری آسان نبود؛ جنگ، کاهش سفر، مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌ها فشار سنگینی بر صنعت وارد کرد. در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکارها ناچار به کاهش فعالیت شدند، مجموعه‌های گردشگری حتی یک نیروی انسانی خود را تعدیل نکردند؛ یعنی مدیران بخش خصوصی فقط به فکر درآمد خودشان نبودند؛ بلکه به فکر سفره خانواده‌ها بودند.

محمودپور با اشاره به اقدامات فعالان گردشگری در دوران جنگ خاطرنشان کرد: همکاران ما در واحدهای اقامتی، هتل‌ها را به پناهگاهی برای خانواده‌های جنگ‌زده تبدیل کردند و در شرایطی که تعدادی از مهمان‌های خارجی در کشور گرفتار شده بودند، درب واحدهای اقامتی خود را گشودند. تشکل‌های گردشگری نیز بیش از سه ماه در کف خیابان موکب برپا کردند و در مراسم تشییع رهبر شهید با تمام ظرفیت خدمت‌رسانی کردند.

او با تأکید بر امید به آینده بیان کرد: امروز مشکلات و نگرانی داریم؛ اما ناامیدی نداریم. اگر ناامید بودیم، در این یک سال و نیم دوام نمی‌آوردیم و امروز این جا کنار هم نبودیم. آینده‌ای خواهیم ساخت که سرمایه‌گذار با اطمینان سرمایه‌گذاری کند، هتل با امید برنامه‌ریزی کند و نیروهای انسانی امنیت شغلی داشته باشند.

همایش گردشگری استان قم با حضور انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ اکبر بهنام‌جو، استاندار قم؛ بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ جمعی از مسئولان و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه و با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ انجمن‌ها، تشکل‌ها و تأسیسات گردشگری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم برگزار شد.

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