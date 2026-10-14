به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست صمیمی بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان برگزار شد؛ نشستی که با هدف گفت‌وگوی مستقیم با کارکنان، بررسی مسائل و مشکلات موجود و پیگیری مطالبات آنان شکل گرفت.

در این نشست، کارکنان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان ضمن ارائه گزارش عملکرد و تشریح فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه‌های مختلف، به بیان دیدگاه‌ها، مسائل و دغدغه‌های خود در زمینه‌های اداری، سازمانی و اجرایی پرداختند. همچنین برخی از مشکلات و موانع موجود در مسیر انجام وظایف و فعالیت‌های روزمره کارکنان مطرح شد تا زمینه بررسی و پیگیری راهکارهای مناسب برای رفع آن‌ها فراهم شود.

یکی از محورهای مهم این نشست، بررسی وضعیت معیشتی کارکنان و طرح مسائل مرتبط با شرایط اقتصادی و مطالبات آنان بود. در این بخش، موضوعات مربوط به بهبود شرایط معیشتی و ضرورت توجه به مسائل و نیازهای کارکنان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این نشست، مسائل مطرح‌شده از سوی کارکنان را مورد بررسی قرار داد و بر پیگیری موضوعات و مطالبات در چارچوب ظرفیت‌ها و امکانات موجود تأکید شد.

بر اساس مباحث مطرح‌شده در این نشست، رسیدگی به مسائل کارکنان و انجام مساعدت‌های لازم، با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات مربوطه و متناسب با تأمین اعتبارات موردنیاز در سطوح استانی و وزارتخانه، پیگیری خواهد شد.

برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تعامل میان کارکنان و مدیران، شناسایی دقیق‌تر مشکلات و فراهم شدن بستر مناسب برای پیگیری مطالبات و بهبود شرایط کاری و معیشتی کارکنان مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان باشد.

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