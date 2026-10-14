به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در جریان سفر به استان لرستان، به همراه محمدمهدی نصیری‌کناری، مدیرکل امور استان‌ها و تشکل‌های وزارتخانه و با همراهی سید امین قاسمی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، از بخش‌های مختلف مجموعه تاریخی و فرهنگی فلک‌الافلاک و طرح‌های پیرامونی آن بازدید کرد.

در این بازدید، آخرین وضعیت اجرای طرح‌های جدید پیرامون قلعه تاریخی فلک‌الافلاک مورد بررسی قرار گرفت و روند پیشرفت اقدامات انجام‌شده و مراحل اجرایی طرح‌ها ارزیابی شد. همچنین درباره ضرورت پیگیری مستمر پروژه‌ها، هماهنگی میان بخش‌های مرتبط و تسریع در روند اجرای طرح‌ها با هدف سامان‌دهی و ارتقای وضعیت مجموعه تاریخی فلک‌الافلاک تبادل نظر شد.

بررسی خسارات وارده به موزه‌های مردم‌شناسی و باستان‌شناسی

بخش دیگری از این بازدید به بررسی وضعیت موزه‌های مردم‌شناسی و باستان‌شناسی مجموعه فلک‌الافلاک اختصاص داشت. در این بازدید، آسیب‌های وارده به این دو موزه در جریان حملات ائتلاف آمریکایی ـ صهیونیستی مورد بررسی قرار گرفت و ابعاد و میزان خسارات واردشده ارزیابی شد.

با توجه به اهمیت موزه‌های مجموعه فلک‌الافلاک در نگهداری، حفاظت و معرفی آثار تاریخی و فرهنگی استان لرستان، بررسی دقیق آسیب‌ها و تعیین اقدامات موردنیاز برای حفاظت از آثار و فضاهای موزه‌ای از موضوعات مهم مطرح‌شده در این بازدید بود.

بر این اساس، مقرر شد موضوع خسارات وارده، نیازهای تخصصی و اقدامات لازم برای مرمت و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده در جلسات آتی با اداره‌کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطرح شود تا پس از بررسی‌های کارشناسی، تصمیمات لازم برای پیگیری و اجرای اقدامات موردنیاز اتخاذ شود.

بازدید از محل جدید اداره‌کل و گفت‌وگوی مستقیم با کارکنان

در ادامه این برنامه، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به همراه هیئت همراه از محل جدید اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت این مجموعه قرار گرفت.

در حاشیه این بازدید، بهروز ندایی با حضور در میان کارکنان و گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با آنان، به بررسی مسائل، مشکلات و دغدغه‌های احتمالی نیروی انسانی پرداخت. کارکنان نیز در این دیدار، دیدگاه‌ها و مسائل مرتبط با حوزه کاری خود را مطرح کردند و موضوعات مختلف در زمینه شرایط کاری و مسائل اداری مورد گفت‌وگو قرار گرفت.

در این بخش از برنامه، بر اهمیت توجه به مسائل کارکنان، بررسی مشکلات موجود و پیگیری مطالبات مطرح‌شده در چارچوب ضوابط و مقررات تأکید شد. همچنین مقرر شد مسائل و موضوعات مطرح‌شده با توجه به اولویت و ضرورت، مورد بررسی قرار گیرند تا زمینه مناسب‌تری برای بهبود شرایط کاری، افزایش هماهنگی‌های اداری و ارتقای کیفیت فعالیت‌های مجموعه فراهم شود.

بازدید از محل جدید اداره‌کل و گفت‌وگوی مستقیم با کارکنان، فرصتی برای آگاهی از شرایط موجود و طرح بی‌واسطه مسائل و دیدگاه‌های نیروی انسانی فراهم کرد؛ موضوعی که در کنار بررسی پروژه‌های اجرایی و وضعیت موزه‌های مجموعه فلک‌الافلاک، بخشی از برنامه‌های این بازدید را تشکیل می‌داد.

این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت طرح‌های در دست اجرا، ارزیابی خسارات وارده به بخش‌های موزه‌ای و پیگیری مسائل اداری و نیروی انسانی انجام شد و مقرر است موضوعات نیازمند بررسی بیشتر، در نشست‌های تخصصی و جلسات آتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیگیری شود.

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