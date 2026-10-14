به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در این برنامه بازدید که روزهای سه شنبه ۲۱ مهر و چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ با هماهنگی بنیاد ایران‌شناسی و با هدف گسترش دامنه مقاصد گردشگری دیپلماتیک و آشنا کردن نمایندگان خارجی با ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی قزوین برنامه‌ریزی شده و فرصتی برای معرفی جاذبه‌های متنوع استان به نمایندگان کشورهای مختلف به شمار می‌رود، سفرای کشورهای آلمان، اتریش، ایرلند، رومانی، لبنان و نمایندگان دیپلماتیک کشورهای برزیل، ترکیه، تایلند، عربستان سعودی و قزاقستان حضور دارند و نمایندگان سازمان ملل متحد و سازمان یونسکو این هیأت را همراهی می‌کنند.

بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده ، این هیات در روز اول سفر خود در روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ماه از پایگاه جهانی و قلعه الموت بازدید کردند، اثری که به‌تازگی در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده و در کنار اهمیت تاریخی و فرهنگی، از ظرفیت‌های طبیعی قابل توجهی برای توسعه گردشگری برخوردار است.

اعضای هیأت در روز دوم سفر خود در روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه نیز از شماری از بناها و محوطه‌های تاریخی شهر قزوین، شامل مسجد جامع عتیق، سردر عالی‌قاپو، کاخ چهلستون، آرامگاه چهار انبیا، حمام قجر و مجموعه تاریخی سعدالسلطنه بازدید خواهند کرد.

این برنامه، فرصتی برای معرفی هم‌زمان ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی الموت و آثار ارزشمند برجای‌مانده از پیشینه کهن قزوین به نمایندگان کشورهای مختلف است؛ ظرفیتی که با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از فرصت‌های دیپلماسی گردشگری می‌تواند در توسعه تعاملات بین‌المللی و افزایش حضور گردشگران خارجی در استان نقش مؤثری ایفا کند.

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