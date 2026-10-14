آغاز همایش ملی کمپر و کاروان در خراسان جنوبی/ سفر ۱۲ روزه بیش از ۵۰ خودروی گردشگری از فردوس تا کویر و کوهستان

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همایش ملی کمپر و کاروان با ورود بیش از ۵۰ خودروی مجهز مسافرتی به شهرستان فردوس و بازدید شرکت‌کنندگان از مجموعه گردشگری آبگرم معدنی و قنات جهانی بلده، با همکاری دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری هلال فردوس ایرانیان روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شد.

این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده گردشگری خراسان جنوبی، رونق سفرهای جاده‌ای و توسعه گردشگری ماجراجویانه و مسئولانه برگزار می‌شود و طی ۱۲ روز، جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی استان را در مسیری پیوسته به گردشگران معرفی خواهد کرد.

محمد عرب، معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، حضور این کاروان ملی را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری شرق کشور دانست و گفت: خراسان جنوبی با برخورداری از میراث تاریخی غنی، جاذبه‌های طبیعی متنوع و فرهنگ مهمان‌نوازی مردم، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری جاده‌ای و ماجراجویانه دارد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: آغاز این همایش از فردوس و در جوار قنات جهانی بلده، فرصتی برای پیوند میان میراث تاریخی و الگوهای نوین سفر فراهم کرده است. خودروهای کمپر و کاروان، امکان تجربه متفاوتی از سفر را در اختیار گردشگران قرار می‌دهند و زمینه آشنایی نزدیک‌تر آنان با جاذبه‌ها، فرهنگ و شیوه زندگی جوامع محلی را فراهم می‌کنند.

او با اشاره به گستره جغرافیایی این رویداد اظهار کرد: مسیر پیش‌بینی‌شده برای این کاروان، شهرستان‌های فردوس، قاینات، بیرجند، سربیشه، نهبندان، خوسف، طبس و بشرویه را در بر می‌گیرد و شرکت‌کنندگان در طول این سفر ۱۲ روزه با بخشی از ظرفیت‌های متنوع استان، از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی تا چشم‌اندازهای کویری و طبیعی، آشنا خواهند شد.

عرب ادامه داد: همراهی این سفر با بیش از ۱۰ جشنواره و رویداد فرهنگی و محلی، فرصتی برای معرفی آیین‌ها، محصولات بومی، صنایع‌دستی و ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف استان ایجاد می‌کند. چنین رویدادهایی می‌توانند با افزایش ماندگاری گردشگران و ترغیب آنان به استفاده از خدمات محلی، در رونق کسب‌وکارهای کوچک و توزیع متوازن منافع گردشگری نقش‌آفرین باشند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تأکید کرد: توسعه گردشگری جاده‌ای زمانی می‌تواند به الگویی پایدار تبدیل شود که در کنار معرفی جاذبه‌ها، حفاظت از محیط‌زیست و میراث‌فرهنگی، احترام به جوامع میزبان و مدیریت مسئولانه سفر نیز مورد توجه قرار گیرد. برگزاری این همایش فرصتی برای تقویت چنین رویکردی و معرفی خراسان جنوبی به‌عنوان مقصدی متفاوت برای گردشگران علاقه‌مند به سفرهای اکتشافی است.

فردوس؛ نقطه آغاز روایت تازه‌ای از گردشگری شرق ایران

کاظم شبنم‌زاده، مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس نیز با اشاره به آغاز این رویداد از فردوس، گفت: میزبانی از بیش از ۵۰ خودروی کمپر و کاروان از نقاط مختلف کشور، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های گردشگری شهرستان و تقویت جایگاه فردوس در مسیرهای گردشگری جاده‌ای شرق ایران است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس افزود: بازدید شرکت‌کنندگان از مجموعه گردشگری آبگرم معدنی و قنات جهانی بلده، زمینه آشنایی آنان با بخشی از داشته‌های ارزشمند تاریخی و طبیعی فردوس را فراهم می‌کند. این شهرستان با برخورداری از جاذبه‌های متنوع و ظرفیت‌های گردشگری سلامت، تاریخی و طبیعی، می‌تواند سهم بیشتری در برنامه سفر گردشگران داخلی داشته باشد.

او با قدردانی از حمایت‌های فرماندار شهرستان فردوس، در تسهیل امور اجرایی این رویداد، از همکاری معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی و دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری هلال فردوس ایرانیان در برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی این همایش نیز قدردانی کرد.

شبنم‌زاده ابراز امیدواری کرد: برگزاری این رویداد، افزون بر معرفی جاذبه‌های فردوس، به افزایش آگاهی گردشگران از ظرفیت‌های سایر شهرستان‌های استان، رونق خدمات گردشگری و تقویت همکاری میان فعالان این حوزه منجر شود.

از میراث جهانی تا تجربه زندگی در دل کویر

همایش ملی کمپر و کاروان را می‌توان فرصتی برای معرفی پیوسته ظرفیت‌های گردشگری خراسان جنوبی در قالب یک مسیر سفر دانست؛ مسیری که با عبور از شهرستان‌های مختلف، امکان آشنایی گردشگران با تنوع چشم‌اندازهای طبیعی، آثار تاریخی، فرهنگ بومی و جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده استان را فراهم می‌کند.

تداوم چنین رویدادهایی، در صورت همراهی با برنامه‌ریزی مناسب، توسعه خدمات مورد نیاز گردشگران و رعایت الزامات حفاظت از محیط‌زیست و میراث‌فرهنگی، می‌تواند به تقویت برند گردشگری خراسان جنوبی و افزایش سهم جوامع محلی از منافع اقتصادی سفر کمک کند.

این کاروان ۱۲ روزه، سفر خود را از فردوس آغاز کرده است تا ظرفیت‌های گردشگری شرق ایران را در امتداد جاده‌هایی به نمایش بگذارد که میراث کهن، طبیعت کویری و فرهنگ زنده مردمان این سرزمین را به یکدیگر پیوند می‌دهند

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