به گزارش خبرنگار میراث آریا، انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور با اشاره به ابلاغ سند راهبردی و عملیاتی «بازآفرینی و ارتقای رقابت‌پذیری گردشگری ایران در دوره گذار و پساجنگ» اظهار کرد: این سند با محوریت دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری و با مشارکت حوزه های تخصصی وزارت در سطوح ستادی و استانی و سایر ذینفعان دولتی و غیردولتی تدوین شده، پس از تأیید و موافقت مقام عالی وزارت، برای اجرا به ادارات کل استانی ابلاغ شده است

به گفته محسنی‌بندپی، هدف اصلی از تدوین این سند، تعیین جهت‌گیری‌ها، اولویت‌ها و الزامات اجرایی بازآفرینی گردشگری ایران در دوره گذار و فراهم‌کردن مبنایی مشترک برای تصمیم‌گیری و اقدام هماهنگ در سطوح ملی و استانی است؛ رویکردی که آینده گردشگری ایران را نه صرفاً در بازگشت به شرایط پیش از بحران، بلکه در بازتعریف مزیت‌های رقابتی کشور و هم‌سویی هوشمندانه با روندهای نوین گردشگری جهان جست‌وجو می‌کند.

او با تأکید بر ضرورت عبور از رویکردهای صرفاً واکنشی در مواجهه با بحران افزود: آینده گردشگری ایران در گرو توانایی ما برای بازآفرینی برند ملی، تقویت مزیت‌های رقابتی و هم‌سویی هوشمندانه با تحولات جهانی این صنعت است. از این منظر، سند حاضر ضمن توجه به شرایط موجود، بر طراحی مسیرهای عملیاتی و هماهنگ برای ارتقای رقابت‌پذیری گردشگری کشور تمرکز دارد.

معاون گردشگری کشور، بازآفرینی تصویر و برند گردشگری ایران را یکی از محورهای اصلی این سند دانست و تصریح کرد: در این چارچوب، ارتقای رقابت‌پذیری گردشگری ایران حول سه خوشه محصول «گردشگری طبیعت‌محور، اکوتوریسم و گردشگری جامعه‌محور»، «گردشگری سلامت، اعم از پزشکی، تندرستی و بازیابی ذهن و روان» و «گردشگری فرهنگی و تاریخی» مورد تأکید قرار گرفته است. این خوشه‌ها ظرفیت آن را دارند که با اتکا به مزیت‌های سرزمینی، فرهنگی و تخصصی ایران، زمینه تقویت جایگاه کشور در بازارهای گردشگری و بازتعریف تصویر آن در عرصه بین‌المللی را فراهم کنند.

محسنی‌بندپی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف این سند مستلزم هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف، مشارکت مؤثر ذی‌نفعان و تبدیل جهت‌گیری‌های راهبردی به برنامه‌های اجرایی مشخص و قابل ارزیابی است. ازاین‌رو، سند ابلاغی صرفاً به ترسیم چشم‌انداز و تعیین اولویت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه سازوکاری برای پیگیری اقدامات، سنجش میزان پیشرفت و ارزیابی نتایج نیز در نظر گرفته است.

او در ادامه، بر مسئولیت ادارات کل استانی و دفاتر تخصصی معاونت گردشگری در اجرای هماهنگ برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود حوزه‌ها و دفاتر تخصصی معاونت گردشگری، در تعامل مستمر و هدفمند با دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری، برنامه‌های اجرایی خود را با اهداف سند منطبق کنند و ضمن اجرای فعالیت‌ها و اقدامات پیش‌بینی‌شده در بازه‌های زمانی تعیین‌شده، روند پیشرفت و میزان تحقق اهداف را به‌صورت منظم رصد و گزارش کنند.

معاون گردشگری کشور افزود: پایش مستمر اقدامات، ارزیابی میزان پیشرفت برنامه‌ها و تجمیع گزارش‌های دوره‌ای از سوی واحدهای مسئول، امکان شناسایی موانع اجرایی، اصلاح به‌موقع مسیر اقدامات و فراهم‌سازی تصویری دقیق از میزان تحقق اهداف سند را فراهم می‌کند. بر همین اساس، انتظار می‌رود تمامی واحدهای ذی‌ربط، گزارش‌های فصلی پیشرفت اقدامات را برای جمع‌بندی و ارائه به معاونت گردشگری در اختیار دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری قرار دهند.

محسنی‌بندپی در پایان تأکید کرد: موفقیت در بازآفرینی گردشگری ایران، مستلزم پیوند میان سیاست‌گذاری راهبردی، برنامه‌ریزی عملیاتی، هماهنگی نهادی و پایش مستمر نتایج است. اجرای منسجم این سند می‌تواند زمینه را برای تقویت ظرفیت‌های رقابتی گردشگری کشور، بازآفرینی برند ایران و حرکت هدفمندتر به سوی آینده‌ای پایدار و متناسب با تحولات صنعت گردشگری جهان فراهم سازد.

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