به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی محمدی امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در تولید زعفران، اظهار کرد: با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی، امسال نیز همانند سال‌های گذشته، بستر مناسبی برای حضور گردشگران و علاقمندان به طبیعت در مزارع زعفران فراهم شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه با تأکید بر اینکه تورهای گردشگری زعفران تنها یک بازدید ساده نیست، افزود: این تورها تجربه‌ای همه‌جانبه است که شامل تماشای مراحل برداشت سنتی گل‌های زعفران در سپیده‌دم، بازدید از تنها پژوهشکده زعفران ایران، بازدید از بزرگترین بازار گل کشور، بازدید از کارگاه‌های فرآوری و بسته‌بندی و آشنایی با آداب و رسوم محلی کشاورزان و صرف غذاهای زعفرانی منطقه است.

او با اشاره به اهمیت برندسازی محصول زعفران گفت: حضور گردشگران در مزارع و مشاهده مستقیم کیفیت و اصالت محصول، تأثیر شگرفی در معرفی برند زعفران تربت‌حیدریه به بازارهای داخلی و خارجی دارد و می‌تواند به رونق اقتصادی روستاهای منطقه کمک شایانی کند.

محمدی با دعوت از هموطنان برای تجربه این سفر پاییزی خاطره‌انگیز، تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی و آژانس های گردشگری برای ارائه خدمات مطلوب به گردشگران انجام شده است، همچنین در کنار بازدید از مزارع، امکان آشنایی با دیگر جاذبه‌های تاریخی و گردشگری منطقه نیز برای مسافران فراهم شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه گفت: امیدواریم که با توسعه این نوع گردشگری، تربت‌حیدریه بتواند به مقصدی پایدار برای گردشگری کشاورزی در ایران تبدیل شود.

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