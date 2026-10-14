۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۴

استاندار قزوین در نشست با هیات دیپلماتیک خارجی:

قزوین آماده گسترش همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی است/ ثبت جهانی الموت فرصتی برای معرفی تمدن و هویت فرهنگی ایران است

قزوین آماده گسترش همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی است/ ثبت جهانی الموت فرصتی برای معرفی تمدن و هویت فرهنگی ایران است

استاندار قزوین در نشست صمیمی با سفرا، کارداران و رایزنان کشورهای خارجی و نمایندگان سازمان ملل متحد و یونسکو، با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: قزوین با برخورداری از توانمندی‌های گردشگری، صنعتی و کشاورزی، آمادگی دارد همکاری‌های اقتصادی و بین‌المللی خود را با کشورهای مختلف گسترش دهد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد نوذری روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در این نشست با تأکید بر جایگاه تاریخی و فرهنگی استان گفت: قزوین با پیشینه تمدنی کهن، آثار تاریخی ارزشمند و ظرفیت‌های گسترده گردشگری، جایگاهی برجسته در معرفی هویت فرهنگی ایران به جهانیان دارد.

استاندار قزوین با اشاره به ثبت جهانی قلعه‌های الموت در فهرست میراث جهانی یونسکو اظهار کرد: این رویداد فرصتی ارزشمند برای معرفی میراث تاریخی ایران و تقویت جایگاه گردشگری قزوین در سطح بین‌المللی است.

او همچنین با اشاره به جایگاه صنعتی استان اظهار کرد: قزوین یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور است که بیش از ۱۲۰۰ نوع محصول صنعتی در آن تولید می‌شود و حدود ۱۸۰ هزار نفر در بخش صنعت فعالیت دارند. همچنین دشت قزوین نقشی مهم در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

قزوین آماده گسترش همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی است/ ثبت جهانی الموت فرصتی برای معرفی تمدن و هویت فرهنگی ایران است

نوذری با اشاره به پیشینه قزوین در مسیر جاده ابریشم و جایگاه آن به‌عنوان پایتخت ایران در دوره صفویه، ابراز امیدواری کرد سفرا و نمایندگان دیپلماتیک با معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری استان، زمینه توسعه تعاملات فرهنگی و حضور گردشگران خارجی را فراهم کنند.

استاندار قزوین همچنین با اعلام آمادگی برای استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی، از سفرا و دیپلمات‌ها خواست ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان را به بازرگانان و فعالان اقتصادی کشورهای خود معرفی کنند.

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کد خبر 1405072202388
فرزانه فتحی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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