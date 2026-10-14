به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد نوذری روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در این نشست با تأکید بر جایگاه تاریخی و فرهنگی استان گفت: قزوین با پیشینه تمدنی کهن، آثار تاریخی ارزشمند و ظرفیت‌های گسترده گردشگری، جایگاهی برجسته در معرفی هویت فرهنگی ایران به جهانیان دارد.

استاندار قزوین با اشاره به ثبت جهانی قلعه‌های الموت در فهرست میراث جهانی یونسکو اظهار کرد: این رویداد فرصتی ارزشمند برای معرفی میراث تاریخی ایران و تقویت جایگاه گردشگری قزوین در سطح بین‌المللی است.

او همچنین با اشاره به جایگاه صنعتی استان اظهار کرد: قزوین یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور است که بیش از ۱۲۰۰ نوع محصول صنعتی در آن تولید می‌شود و حدود ۱۸۰ هزار نفر در بخش صنعت فعالیت دارند. همچنین دشت قزوین نقشی مهم در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

نوذری با اشاره به پیشینه قزوین در مسیر جاده ابریشم و جایگاه آن به‌عنوان پایتخت ایران در دوره صفویه، ابراز امیدواری کرد سفرا و نمایندگان دیپلماتیک با معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری استان، زمینه توسعه تعاملات فرهنگی و حضور گردشگران خارجی را فراهم کنند.

استاندار قزوین همچنین با اعلام آمادگی برای استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی، از سفرا و دیپلمات‌ها خواست ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان را به بازرگانان و فعالان اقتصادی کشورهای خود معرفی کنند.

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