۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۱

تأکید شورای برنامه‌ریزی استان قزوین بر آزادسازی اراضی دولتخانه صفوی

تأکید شورای برنامه‌ریزی استان قزوین بر آزادسازی اراضی دولتخانه صفوی

در نشست شورای برنامه‌ریزی استان قزوین به ریاست استاندار و با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، ساماندهی دولتخانه صفوی و آزادسازی اراضی این مجموعه تاریخی مورد تأکید قرار گرفت.

به‌گزارش میراث آریا، در نشست شورای برنامه‌ریزی استان قزوین که روز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در سالن شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد،  موضوع ساماندهی محدوده دولتخانه صفوی و آزادسازی اراضی در اختیار سالن‌های ورزشی موجود در این محدوده بررسی شد و پیشنهاد تخصیص محل جایگزین برای انتقال این سالن‌ها تا یک ماه آینده به تصویب رسید.

بر اساس این پیشنهاد، پس از تأمین فضای جایگزین و انتقال فعالیت‌های ورزشی، سالن‌های موجود تخریب خواهند شد تا اراضی آن‌ها به محدوده دولتخانه صفوی ملحق شود.

همچنین انتقال محل فعالیت بنیاد نخبگان از عمارت تاریخی داعی به پارک علم و فناوری استان، با مهلت یک‌ماهه، در این نشست مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.

ساماندهی و آزادسازی اراضی دولتخانه صفوی به‌عنوان یکی از محورهای مهم این نشست، در راستای تحقق مصوبات سفر رهبر شهید انقلاب اسلامی به استان قزوین و  فراهم‌سازی زمینه برای ساماندهی این مجموعه تاریخی و استفاده مناسب‌تر از ظرفیت‌های آن درحال انجام است.

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کد خبر 1405072202394
فرزانه فتحی
دبیر محمد آوخ

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