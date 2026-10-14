به‌گزارش میراث آریا، در نشست شورای برنامه‌ریزی استان قزوین که روز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در سالن شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، موضوع ساماندهی محدوده دولتخانه صفوی و آزادسازی اراضی در اختیار سالن‌های ورزشی موجود در این محدوده بررسی شد و پیشنهاد تخصیص محل جایگزین برای انتقال این سالن‌ها تا یک ماه آینده به تصویب رسید.

بر اساس این پیشنهاد، پس از تأمین فضای جایگزین و انتقال فعالیت‌های ورزشی، سالن‌های موجود تخریب خواهند شد تا اراضی آن‌ها به محدوده دولتخانه صفوی ملحق شود.

همچنین انتقال محل فعالیت بنیاد نخبگان از عمارت تاریخی داعی به پارک علم و فناوری استان، با مهلت یک‌ماهه، در این نشست مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.

ساماندهی و آزادسازی اراضی دولتخانه صفوی به‌عنوان یکی از محورهای مهم این نشست، در راستای تحقق مصوبات سفر رهبر شهید انقلاب اسلامی به استان قزوین و فراهم‌سازی زمینه برای ساماندهی این مجموعه تاریخی و استفاده مناسب‌تر از ظرفیت‌های آن درحال انجام است.

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