به‌گزارش خبرنگارمیراث‌آریا، مهران فلاح سه‌شنبه ۲۱مهر ۱۴۰۵از برگزاری نخستین نشست هماهنگی هفته مازندران و روز بابل، خبر داد و هفته مازندران را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری استان و پاسداشت هویت بومی و مشاهیر این سرزمین برشمرد که با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان از آن برای تقویت هویت فرهنگی و معرفی داشته‌های ارزشمند شهرستان بابل بهره برد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابل افزود: این نشست با دبیری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بابل و با هدف هم‌اندیشی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های هفته مازندران و روز بابل برگزار شد.

او با بیان اینکه هفته مازندران در نیمه آبان‌ماه برگزار می‌شود، گفت: ۱۵ آبان‌ماه، هم‌زمان با زادروز زنده‌یاد سید حسین نوشیروانی، نیکوکار نامدار بابل، به‌عنوان روز بابل گرامی داشته می‌شود و طبق روال سال‌های گذشته، همایش ویژه این مناسبت در قالب جشنواره «زلفشه» برگزار خواهد شد.

فلاح ادامه داد: برگزاری نشست‌های شعر، نمایشگاه عکس، رونمایی از چندین عنوان کتاب و اجرای برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و هنری متنوع، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته است که با محوریت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی و نکوداشت مشاهیر شهر بابل برگزار می‌شود.

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