برگزاری کارگاه هزار خشت به مناسبت هزاره گنبد عالی ابرکوه

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عباس قدیریان، با اعلام این خبر گفت: روز گذشته ۲۱ مهرماه، این کارگاه با هدف پاسداشت هزاره گنبد عالی و معرفی ظرفیت‌های معماری خشتی منطقه برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ابرکوه افزود: در این کارگاه، پنج گروه با طراحی و ساخت المان‌هایی با الهام از گنبد عالی، در فضایی دوستانه با یکدیگر به رقابت پرداختند و آثار خود را با بهره‌گیری از ویژگی‌های معماری این بنای ارزشمند تاریخی خلق کردند.

او با اشاره به استفاده از مصالح بومی در ساخت این یادمان‌ها اظهار کرد: در ساخت هر یک از این المان‌ها، تا یک هزار خشت به کار گرفته‌شده و مصالح مورد استفاده در تمامی مراحل ساخت، صرفاً خشت و گل بوده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابرکوه ادامه داد: این یادمان‌های خشتی قرار است به‌عنوان آثاری ماندگار، یادآور جایگاه تاریخی و معماری گنبد عالی و پیوند نسل امروز با میراث ارزشمند گذشتگان باشند.

قدیریان در پایان تأکید کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های میراث معماری ابرکوه و تقویت توجه عمومی به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی این شهرستان باشد.

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