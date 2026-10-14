به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اکبر قانعی امروز چهارشنبه ۲۲ مهر اظهار کرد: با دستور دادستان شهرستان مهریز و ورود یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، یک واحد مسکونی به دلیل ساخت‌وساز غیرمجاز و خارج از ضوابط در بافت تاریخی این شهرستان پلمب شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهریز افزود: این تخلف در جریان مأموریت گشت یگان حفاظت اداره میراث‌فرهنگی شناسایی و اقدامات قانونی لازم برای برخورد با آن انجام شد.

قانعی با تأکید بر ضرورت حفاظت از بافت‌های تاریخی تصریح کرد: هرگونه ساخت‌وساز یا تغییر کاربری در بافت‌های ثبتی و تاریخی، منوط به دریافت مجوزهای قانونی است و با متخلفان در این زمینه قاطعانه برخورد خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهریز خاطرنشان کرد: بافت تاریخی، هویت اصلی و ارزشمند هر شهر است و نگهداری از آن به نظارت دقیق و مستمر نیاز دارد تا از آسیب‌های ناشی از ساخت‌وسازهای غیراصولی در امان بماند.

او با یادآوری حساسیت‌های ویژه در حریم آثار ملی تأکید کرد: هرگونه تغییر کاربری یا ساخت‌وساز در بافت‌های ثبت ملی، جهانی و تاریخی، منوط به دریافت استعلام‌ها و مجوزهای قانونی است و با هرگونه قانون‌گریزی در این زمینه، قاطعانه برخورد خواهد شد.

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