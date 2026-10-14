به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین عباس‌زاده امروز چهارشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این رویداد فرهنگی با استقبال گسترده مسافران، گردشگران و کودکان مواجه شد.

رئیس گروه موزه‌های استان خراسان رضوی ادامه داد: موزه بین المللی سیار سفیران از موزه‌های دارای مجوز از اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی است که به نوبه خود نقش بسزایی در تلاش برای صلح و دوستی با اجرای برنامه‌های متنوع در سراسر کشور داشته‌اند.

او با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد تصریح کرد: همزمانی هفته گردشگری و روز جهانی کودک فرصت مغتنمی بود تا ضمن معرفی جاذبه‌های بوم‌گردی و ظرفیت‌های گردشگری روستایی منطقه شاندیز، مفاهیم صلح، دوستی و همدلی از زبان هنر به کودکان منتقل شود. در این برنامه، کودکان با شرکت در کارگاه نقاشی، احساسات و آرزوهای خود را با رنگ‌ها به تصویر کشیدند و در بخش عروسک‌سازی نیز با ساخت عروسک‌های دست‌ساز با فرهنگ و هنر بومی آشنا شدند.

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