به‌گزاش خبرنگار میراث‌آریا، مجید سلیمی، امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵با اشاره به پیشینه غنی هنر قالی‌بافی در این استان، بر اهمیت پاسداری از اصالت دستبافته‌های بومی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری مناطق مختلف فارس تأکید کرد.

معاون صنایع دستی استان فارس با بیان اینکه منابع تاریخی و پژوهش‌های انجام‌شده از تنوع چشمگیر قالی‌های فارس حکایت دارند، گفت : قالی‌های مناطق مختلف استان، از جمله حسن‌آباد، آباده، نی‌ریز و اقلید، هر یک بازتابی از فرهنگ بومی، پیشینه تاریخی و ذوق هنری بافندگان خود هستند و مجموعه این ویژگی‌ها، جایگاه ویژه‌ای به هنر قالی‌بافی فارس بخشیده است.

سلیمی ثبت حسن‌آباد به‌عنوان شهر ملی قالی را اقدامی ارزشمند در راستای پاسداشت این هنر اصیل دانست و گفت: این عنوان با پیگیری مسئولان محلی و حمایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس و در چارچوب شورای ملی ثبت شهرها و روستاهای صنایع‌دستی به دست آمده است.

او افزود: ثبت ملی حسن‌آباد می‌تواند زمینه معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های این منطقه، تقویت جایگاه قالی آن در میان صنایع‌دستی کشور و برنامه‌ریزی برای توسعه و رونق این هنر بومی را فراهم کند. لوح رسمی این عنوان نیز در جریان نمایشگاه اعطا خواهد شد.

معاون صنایع‌دستی استان فارس در تشریح ویژگی‌های هنری قالی حسن‌آباد بیان کرد: اگرچه زمینه و حاشیه این قالی قرابت‌هایی با دستبافته‌های ایل قشقایی دارد، اما استفاده از گل‌های ویژه در چهارگوشه ترنج و لچک‌ها، بر پایه ذوق و خلاقیت بافندگان بومی، به آن هویتی متمایز بخشیده است.

سلیمی با اشاره به تنوع شیوه‌های قالی‌بافی در فارس ادامه داد: دستبافته‌های عشایری و روستایی هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. در قالی‌های قشقایی، دانش بومی در زمینه تأمین پشم، رنگرزی و تولید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و این تجربه‌های ارزشمند، بخشی از میراث فرهنگی استان به شمار می‌روند.

اوهمچنین بر اهمیت توجه به هویت هنرمندان در زنجیره تولید صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: نگاه ما در میراث‌فرهنگی، رویکردی انسان‌محور، هنری و متکی بر اصالت بافنده است. ما معتقدیم زنجیره تولید باید کرامت و هویت خالق اثر را تضمین کند تا این گنجینه ملموس زنده بماند.

معاون صنایع دستی استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از بافندگان، معرفی قابلیت‌های هنری مناطق مختلف و تقویت پیوند میان میراث فرهنگی و اقتصاد صنایع‌دستی، نقش مهمی در تداوم هنر قالی‌بافی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده دارد.

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