۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۶

معاون صنایع دستی استان فارس عنوان کرد:

قالی حسن‌آباد جلوه‌ای از اصالت و هویت فرهنگی فارس است

قالی حسن‌آباد جلوه‌ای از اصالت و هویت فرهنگی فارس است

معاون صنایع‌دستی استان فارس در حاشیه نمایشگاه ملی صنایع‌دستی شیراز، بر ظرفیت‌های هنری قالی حسن‌آباد و نقش ثبت ملی این شهر در معرفی و توسعه هنر قالی‌بافی تأکید کرد.

به‌گزاش خبرنگار میراث‌آریا، مجید سلیمی، امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵با اشاره به پیشینه غنی هنر قالی‌بافی در این استان، بر اهمیت پاسداری از اصالت دستبافته‌های بومی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری مناطق مختلف فارس تأکید کرد.

معاون صنایع دستی استان فارس با بیان اینکه منابع تاریخی و پژوهش‌های انجام‌شده از تنوع چشمگیر قالی‌های فارس حکایت دارند، گفت : قالی‌های مناطق مختلف استان، از جمله حسن‌آباد، آباده، نی‌ریز و اقلید، هر یک بازتابی از فرهنگ بومی، پیشینه تاریخی و ذوق هنری بافندگان خود هستند و مجموعه این ویژگی‌ها، جایگاه ویژه‌ای به هنر قالی‌بافی فارس بخشیده است.

سلیمی ثبت حسن‌آباد به‌عنوان شهر ملی قالی را اقدامی ارزشمند در راستای پاسداشت این هنر اصیل دانست و گفت: این عنوان با پیگیری مسئولان محلی و حمایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس و در چارچوب شورای ملی ثبت شهرها و روستاهای صنایع‌دستی به دست آمده است.

او افزود: ثبت ملی حسن‌آباد می‌تواند زمینه معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های این منطقه، تقویت جایگاه قالی آن در میان صنایع‌دستی کشور و برنامه‌ریزی برای توسعه و رونق این هنر بومی را فراهم کند. لوح رسمی این عنوان نیز در جریان نمایشگاه اعطا خواهد شد.

معاون صنایع‌دستی استان فارس در تشریح ویژگی‌های هنری قالی حسن‌آباد بیان کرد: اگرچه زمینه و حاشیه این قالی قرابت‌هایی با دستبافته‌های ایل قشقایی دارد، اما استفاده از گل‌های ویژه در چهارگوشه ترنج و لچک‌ها، بر پایه ذوق و خلاقیت بافندگان بومی، به آن هویتی متمایز بخشیده است.

سلیمی با اشاره به تنوع شیوه‌های قالی‌بافی در فارس ادامه داد: دستبافته‌های عشایری و روستایی هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. در قالی‌های قشقایی، دانش بومی در زمینه تأمین پشم، رنگرزی و تولید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و این تجربه‌های ارزشمند، بخشی از میراث فرهنگی استان به شمار می‌روند.

اوهمچنین  بر اهمیت توجه به هویت هنرمندان در زنجیره تولید صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: نگاه ما در میراث‌فرهنگی، رویکردی انسان‌محور، هنری و متکی بر اصالت بافنده است. ما معتقدیم زنجیره تولید باید کرامت و هویت خالق اثر را تضمین کند تا این گنجینه ملموس زنده بماند.

معاون صنایع دستی استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از بافندگان، معرفی قابلیت‌های هنری مناطق مختلف و تقویت پیوند میان میراث فرهنگی و اقتصاد صنایع‌دستی، نقش مهمی در تداوم هنر قالی‌بافی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده دارد.

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کد خبر 1405072202401
بهپور کریمیان
دبیر مهدی ارجمند

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