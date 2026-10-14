لیلا صدقی کارشناس ارشد پژوهش هنر در یادداشتی نوشت: بیست‌ویکم مهرماه، روز ملی خوشنویسی، فرصتی برای پاسداشت یکی از اصیل‌ترین جلوه‌های هنر ایرانی و یادآوری نقش هنرمندان، استادان و نهادهای فرهنگی در حفظ و انتقال این هنر به نسل‌های آینده است؛ هنری که در پیوند میان کلمه، اندیشه و زیبایی، بخش مهمی از هویت بصری و فرهنگی ایران را شکل داده است.

در شمال تهران و در محله تاریخی دزاشیب، عمارت و باغ علاءالسلطنه نمونه‌ای از پیوند میان میراث معماری و فعالیت‌های فرهنگی معاصر به شمار می‌رود. این مجموعه که امروز با فعالیت انجمن خوشنویسان ایران شناخته می‌شود، علاوه بر برخورداری از ارزش‌های معماری و تاریخی، بستری برای برگزاری برنامه‌های آموزشی، هنری و گردهمایی‌های مرتبط با خوشنویسی فراهم کرده است.

خوشنویسی در ایران، فراتر از زیبانویسی، هنری مبتنی بر تناسب، ترکیب‌بندی، ریتم بصری و شناخت عمیق حروف است. این هنر در طول سده‌ها در کتابت متون ادبی و دینی، نگارش نسخه‌های خطی، کتیبه‌های بناهای تاریخی، اسناد و آثار نفیس هنری حضور داشته و در شکل‌گیری هویت بصری هنر ایرانی و اسلامی نقشی ماندگار ایفا کرده است.

خطوطی همچون نستعلیق، شکسته‌نستعلیق، نسخ و ثلث، هر یک با ویژگی‌های ساختاری و زیبایی‌شناختی خود، بخشی از این میراث ارزشمند را نمایندگی می‌کنند. در میان آن‌ها، نستعلیق به دلیل تناسب حروف، حرکت سیال کلمات و هماهنگی با زبان و ادبیات فارسی، جایگاهی ویژه در فرهنگ هنری ایران دارد.

روز بیست‌ویکم مهرماه به‌عنوان روز ملی خوشنویسی تعیین شده و هفته خوشنویسی نیز فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های این هنر، نمایش آثار استادان و هنرجویان، برگزاری نشست‌های تخصصی و گسترش ارتباط میان جامعه و هنر خوشنویسی است.

انجمن خوشنویسان ایران از مهم‌ترین نهادهای غیردولتی فعال در عرصه آموزش و ترویج خوشنویسی کشور است. شکل‌گیری این مجموعه به سال ۱۳۲۹ خورشیدی بازمی‌گردد؛ زمانی که با کوشش دکتر مهدی بیانی و همراهی استادانی چون سیدحسین میرخانی، سیدحسن میرخانی، علی‌اکبر کاوه و ابراهیم بوذری، فعالیت کلاس‌های آزاد خوشنویسی آغاز شد.

این حرکت فرهنگی با هدف فراهم کردن زمینه آموزش اصولی خوشنویسی و انتقال دانش و تجربه استادان به علاقه‌مندان شکل گرفت و در ادامه، با ثبت رسمی انجمن خوشنویسان ایران در نوزدهم شهریورماه ۱۳۴۶، ساختار و فعالیت‌های آن گسترش یافت.

انجمن در طول فعالیت خود، با ایجاد شعب متعدد، برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مرحله‌ای، معرفی استادان و برپایی نمایشگاه‌ها و نشست‌های تخصصی، در گسترش آموزش خوشنویسی و پرورش هنرمندان در سطوح مختلف نقش داشته است.

از مهم‌ترین کارکردهای چنین نهادی می‌توان به حفظ شیوه‌های اصیل نگارش، انتقال دانش عملی خوشنویسی، فراهم کردن مسیر رشد هنرجویان و ایجاد ارتباط میان نسل‌های مختلف هنرمندان اشاره کرد. این فعالیت‌ها به تداوم میراثی کمک می‌کند که بخش مهمی از آن نه‌فقط در آثار مکتوب، بلکه در مهارت دست، شیوه آموزش و رابطه استاد و شاگرد انتقال می‌یابد.

محله دزاشیب در شمال تهران، از محله‌های قدیمی شمیران است که بخشی از هویت تاریخی خود را در باغ‌ها، خانه‌های قدیمی، گذرها و بناهای باقی‌مانده از دوره‌های گذشته حفظ کرده است. در میان این آثار، عمارت و باغ علاءالسلطنه از نمونه‌های شاخص معماری مسکونی تاریخی این محدوده به شمار می‌رود.

این مجموعه دارای پیشینه‌ای مرتبط با دوره قاجار است. این ملک در دوره‌ای به حسین علاء، از رجال سیاسی ایران و نخست‌وزیر دوره پهلوی، تعلق داشته است. عمارت در میان فضای سبز باغ قرار گرفته و نمای آجری، درهای چوبی، پنجره‌های بزرگ، سقف‌های طاقی و ستون‌ها از ویژگی‌های توصیف‌شده آن هستند. ترکیب ساختمان با درختان قدیمی و فضای باز پیرامونی، تصویری از الگوی خانه‌باغ‌های تاریخی شمیران را به نمایش می‌گذارد؛ الگویی که در آن، ارتباط میان فضای زندگی، طبیعت و معماری اهمیت ویژه‌ای داشته است.

آنچه عمارت دزاشیب را از بسیاری از خانه‌های تاریخی متمایز می‌کند، تداوم استفاده فرهنگی از آن است. این مجموعه بیش از دو دهه است که به محل فعالیت انجمن خوشنویسان ایران تبدیل شده و نام آن با آموزش، گردهمایی هنرمندان و برگزاری برنامه‌های مرتبط با هنر خط پیوند خورده است.

تبدیل یک بنای تاریخی به فضای فعال فرهنگی، نمونه‌ای از بهره‌برداری سازگار با ارزش‌های میراثی است؛ رویکردی که می‌تواند به حفظ کارکرد اجتماعی بنا، افزایش توجه عمومی به معماری تاریخی و تقویت ارتباط مردم با میراث فرهنگی کمک کند.

در چنین مجموعه‌ای، معماری تنها پس‌زمینه فعالیت‌های هنری نیست، بلکه بخشی از تجربه فرهنگی مخاطب محسوب می‌شود. حضور در فضایی با پیشینه تاریخی، مشاهده آثار خوشنویسی و آشنایی با شیوه‌های مختلف نگارش، امکان تجربه هم‌زمان دو گونه میراث را فراهم می‌کند: میراث ملموس در قالب ساختمان و باغ، و میراث ناملموس در قالب مهارت‌ها، دانش و سنت‌های هنری.

از عناصر شاخص مجموعه دزاشیب، باغ قدیمی و درختان کهنسال آن است که در کنار ساختمان آجری، فضای متمایزی ایجاد کرده‌اند. وجود حوض، گلدان‌های گل، تابلوهای خوشنویسی و تندیس مشهور «هیچ» اثر پرویز تناولی و مجموعه آرت سنتر که همواره میزبان آثار برجسته هنری در بخش نمایش و دست ساخته های هنرمندان در بخش گالری و آرت شاپ، همچنین فروشگاه تهیه ملزومات خوشنویسی از ویژگی های این مجموعه است.

تندیس هیچ، با زبان معاصر خود، در کنار معماری تاریخی و هنر سنتی خوشنویسی قرار می‌گیرد و به مجموعه حال‌وهوایی چندلایه می‌بخشد؛ فضایی که در آن، سنت و هنر معاصر در کنار یکدیگر قابل مشاهده‌اند.همچنین فضای چایخانه‌ای در باغ تعبیه شده که پیش‌تر کاربری کلاه‌فرنگی داشته است. وجود چنین عناصر و فضاهایی، در صورت تأیید در مستندات تاریخی مجموعه، می‌تواند در روایت معماری و معرفی ارزش‌های فرهنگی آن مورد توجه قرار گیرد.

فعالیت انجمن خوشنویسان ایران در دزاشیب را می‌توان نمونه‌ای از پیوند میان حفظ یک بنای تاریخی و استفاده مستمر فرهنگی از آن دانست. برگزاری نشست‌های تخصصی، گردهمایی‌های استادان، نمایشگاه‌های خوشنویسی و برنامه‌های آموزشی از جمله فعالیت‌هایی است که در انجمن و مجموعه دزاشیب بازتاب یافته است.

این مجموعه در دوره‌های مختلف میزبان جلسات شورای عالی، نشست‌های مرتبط با امور آموزشی و ارزشیابی و نمایشگاه آثار هنرمندان بوده است. چنین فعالیت‌هایی نشان می‌دهد که ظرفیت بنا تنها به ارزش تاریخی و زیبایی معماری محدود نمی‌شود و می‌تواند در شکل‌گیری تعاملات فرهنگی و هنری نیز نقش‌آفرین باشد.

از منظر گردشگری فرهنگی، این نوع کاربری فرصت مناسبی برای معرفی هم‌زمان تاریخ محله دزاشیب، معماری خانه‌باغ‌های شمیران و هنر خوشنویسی فراهم می‌کند. پیوند دادن بازدید از بنا با برنامه‌های معرفی خطوط ایرانی، نمایش آثار هنری و آشنایی با روند آموزش خوشنویسی می‌تواند تجربه‌ای عمیق‌تر از بازدید صرف از یک ساختمان تاریخی ایجاد کند.

در رویکردهای نوین گردشگری فرهنگی، تجربه مستقیم هنرهای بومی و آشنایی با شیوه تولید آثار هنری، جایگاهی مهم دارد. خوشنویسی ایرانی نیز به دلیل برخورداری از پیشینه تاریخی، تنوع خطوط، پیوند با ادبیات فارسی و قابلیت آموزش عملی، ظرفیت مناسبی برای طراحی تجربه‌های گردشگری خلاق دارد.

عمارت دزاشیب می‌تواند در این چارچوب، بستری برای معرفی هنر خوشنویسی به گروه‌های مختلف مخاطبان، از علاقه‌مندان هنر و دانشجویان تا گردشگران داخلی و خارجی، باشد. برگزاری کارگاه‌های کوتاه آشنایی با خط، نمایش ابزارهای سنتی کتابت، معرفی نمونه‌هایی از آثار خوشنویسی و روایت تاریخچه بنا، از جمله پیشنهادهایی است که با برنامه‌ریزی تخصصی و هماهنگی متولیان مجموعه قابل بررسی است.

همچنین مستندسازی تاریخ شفاهی هنرمندان، تهیه محتوای دیجیتال درباره پیشینه عمارت و معرفی پیوند میان خوشنویسی و معماری ایرانی می‌تواند به افزایش دسترسی مخاطبان و تقویت جایگاه این مجموعه در نقشه گردشگری فرهنگی تهران کمک کند.

روز ملی خوشنویسی فرصتی برای توجه دوباره به ارزش هنرهایی است که انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده به آموزش مستمر، حمایت از هنرمندان و فراهم بودن فضاهای فرهنگی وابسته است.

عمارت تاریخی علاءالسلطنه در دزاشیب، با پیشینه معماری و باغ قدیمی خود و میزبانی از فعالیت‌های انجمن خوشنویسان ایران، نمونه‌ای قابل توجه از هم‌نشینی میراث معماری و میراث هنری در تهران است. این مجموعه یادآور آن است که حفاظت از میراث فرهنگی تنها به مرمت کالبد بناها محدود نمی‌شود؛ تداوم حیات فرهنگی، حفظ کارکردهای متناسب و ایجاد ارتباط میان مردم و هنرهای اصیل نیز بخشی از مسیر صیانت از میراث به شمار می‌رود.

معرفی چنین مجموعه‌هایی در مناسبت‌هایی همچون روز ملی خوشنویسی، می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر جامعه با ظرفیت‌های فرهنگی پایتخت را فراهم آورد و توجه به ارزش خانه‌باغ‌های تاریخی، هنرهای سنتی و نقش نهادهای فرهنگی در انتقال این میراث را افزایش دهد.

انتهای پیام/