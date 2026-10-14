از سیاست حمایت تا حکمرانی اقتصادی در حوزه صنایع دستی

محمدرضا خلجی، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در یادداشتی نوشت: ضرورت تغییر پارادایم مدیریت صنایع‌دستی استان همدان؛ از اداره تولید تا راهبری بازار و زنجیره ارزش صنایع‌دستی همدان برای عبور از چرخه فرساینده حمایت‌های مقطعی، به تغییر بنیادین در فلسفه سیاست‌گذاری، مأموریت مدیریتی و الگوی مداخله اقتصادی نیاز دارد. مسئله امروز، صرفاً افزایش تسهیلات، برگزاری نمایشگاه یا حمایت از کارگاه‌های تولیدی نیست؛ مسئله، بازتعریف نقش مدیریت دولتی در ساختن یک زیست‌بوم اقتصادی رقابت‌پذیر است که در آن تولید، بازار، سرمایه، طراحی، فناوری، برند و صادرات در پیوندی هدفمند قرار گیرند.

مسئله اصلی؛ حمایت، جایگزین اقتصاد نمی‌شود صنایع‌دستی ایران و به‌تبع آن استان همدان، سال‌ها در چارچوب سیاست‌هایی اداره شده‌اند که بخش مهمی از ظرفیت اجرایی آنها بر صدور مجوز، آموزش، اعطای تسهیلات، بیمه، برگزاری نمایشگاه و حمایت از تولیدکنندگان متمرکز بوده است. این اقدامات، در جایگاه خود، برای حفظ مهارت‌های بومی، استمرار فعالیت هنرمندان و صیانت از میراث فرهنگی ضروری‌اند؛ اما تداوم آنها به‌تنهایی تضمین‌کننده پایداری اقتصادی این حوزه نیست. واقعیت این است که بقای یک فعالیت اقتصادی، صرفاً با استمرار تولید تضمین نمی‌شود؛ بلکه به وجود تقاضای مؤثر، دسترسی پایدار به بازار، توان رقابت، گردش سرمایه و امکان کسب سود متناسب با هزینه‌ها وابسته است. کارگاهی که محصول تولید می‌کند اما بازار مشخصی ندارد، هنرمندی که کیفیت اثرش بالاست اما به شبکه توزیع دسترسی ندارد و تولیدکننده‌ای که به مواد اولیه گران‌قیمت وابسته است اما قدرت قیمت‌گذاری ندارد، حتی با دریافت تسهیلات نیز ممکن است در چرخه‌ای از تولید کم‌بازده، فروش نامطمئن و نیاز مکرر به حمایت گرفتار بماند. بنابراین، باید میان «حمایت از فعالیت» و «توانمندسازی اقتصادی فعالیت» تمایز قائل شد. حمایت زمانی اثربخش است که به کاهش یک مانع واقعی، افزایش بهره‌وری، توسعه بازار، ارتقای کیفیت یا شکل‌گیری مزیت رقابتی منجر شود. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که منابع عمومی به‌جای ایجاد ظرفیت پایدار، صرف حفظ وضع موجود شوند. تغییر راهبردی مورد نیاز این است: دولت از پشتیبان منفرد کارگاه‌ها، به راهبر توسعه اقتصادی رشته‌ها و زنجیره‌های ارزش صنایع‌دستی تبدیل شود.

پشتوانه قانونی تغییر

حرکت در مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی این تحول، صرفاً یک پیشنهاد مدیریتی یا برداشت نظری نیست؛ با جهت‌گیری اسناد بالادستی نیز هم‌راستاست. قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت در ماده ۸۲، رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد صنایع‌دستی، فرش دستباف و صنایع وابسته و افزایش ارزش صادرات این بخش را در چارچوب اهداف کمی برنامه مورد توجه قرار داده است. همچنین بند «د» ماده ۸۳ همین قانون، تدوین سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع‌دستی را با هدف تکمیل زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر، سند ملی توسعه صنایع‌دستی کشور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۳، بر توسعه صنایع‌دستی رقابت‌پذیر، جذب سرمایه، ارتقای زنجیره ارزش، تقویت شرکت‌ها و نشان‌های تجاری و تسهیل صادرات تأکید دارد. مفهوم راهبردی این اسناد روشن است: سیاست صنایع‌دستی نمی‌تواند به حفظ تولید و حمایت از هنرمند محدود بماند؛ بلکه باید زمینه حضور پایدار محصولات در بازار، تقویت بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم این حوزه در ارزش‌آفرینی را فراهم کند. ازاین‌رو، در سطح استان همدان نیز لازم است برنامه‌های اجرایی، تخصیص منابع، نظام ارزیابی عملکرد و اولویت‌بندی مداخلات، با این جهت‌گیری بازتنظیم شوند. البته حکمرانی اقتصادی به معنای کنارگذاشتن حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی و هویتی نیست. هنرهای در معرض فراموشی، هنرمندان آسیب‌پذیر و رشته‌هایی که به دلایل فرهنگی یا جغرافیایی از مزیت تجاری کافی برخوردار نیستند، همچنان به سیاست‌های حمایتی متناسب نیاز دارند. تفاوت در آن است که حمایت باید هدفمند، متناسب با مسئله و دارای معیار روشن ارزیابی باشد.

چهار تغییر بنیادین در سیاست صنایع‌دستی همدان

تغییر اول: از اقتصاد مناسبات به اقتصاد بازار در اقتصاد مناسبات، موفقیت تولیدکننده تا حد زیادی به ارتباطات اداری، دسترسی موردی به تسهیلات، حضور در نمایشگاه‌ها و برخورداری از فرصت‌های محدود حمایتی وابسته می‌شود. در اقتصاد بازار، معیار اصلی، توان پاسخ‌گویی به نیاز مشتری، کیفیت، قیمت رقابتی، طراحی مناسب، اعتماد مصرف‌کننده و دسترسی مؤثر به شبکه فروش است. در این راستا صنایع‌دستی همدان باید به‌جای آنکه صرفاً توزیع‌کننده فرصت‌های حمایتی باشد، تسهیل‌گر شکل‌گیری بازار شود؛ بازاری که در آن تولیدکننده بتواند مشتری خود را بشناسد، تقاضا را پیش‌بینی کند، هزینه تمام‌شده را مدیریت کند و از مسیرهای متنوع فروش بهره ببرد. این تغییر مستلزم توسعه ارتباط میان هنرمندان و فروشگاه‌ها، شرکت‌های بازرگانی، فعالان گردشگری، پلتفرم‌های فروش آنلاین، طراحان محصول، هتل‌ها، مراکز اقامتی و خریداران عمده است . بازارچه‌ها و نمایشگاه‌ها نیز باید از رویدادهای مقطعی و صرفاً عرضه‌محور، به ابزارهایی برای آزمون بازار، شناخت ذائقه مشتری، سنجش قیمت، شناسایی محصولات پرفروش و ایجاد ارتباط تجاری تبدیل شوند. در این الگو، موفقیت یک نمایشگاه فقط با تعداد غرفه‌ها یا میزان استقبال بازدیدکنندگان سنجیده نمی‌شود؛ بلکه میزان فروش واقعی، تعداد ارتباطات تجاری شکل‌گرفته، سفارش‌های بعدی و تداوم رابطه میان تولیدکننده و خریدار نیز اهمیت دارد.

تغییر دوم: از کارگاه تولیدی به زنجیره ارزش کارگاه تولیدی، واحد اصلی خلق محصول است؛ اما اقتصاد صنایع‌دستی در محدوده کارگاه پایان نمی‌یابد. میان تأمین مواد اولیه، طراحی، تولید، تکمیل، بسته‌بندی، قیمت‌گذاری، بازاریابی، توزیع، فروش و صادرات، پیوندهایی وجود دارد که ضعف هر یک می‌تواند بازده کل فعالیت را کاهش دهد. برای مثال، تولیدکننده سفال ممکن است در ساخت محصول مهارت بالایی داشته باشد، اما در تأمین مواد اولیه، طراحی متناسب با بازار، بسته‌بندی ایمن، بازاریابی دیجیتال یا دسترسی به خریدار عمده با محدودیت مواجه باشد. در چنین شرایطی، حمایت صرف از مرحله تولید، مسئله اصلی کسب‌وکار را حل نمی‌کند. راهکار، شناسایی و تقویت زنجیره ارزش هر رشته است؛ یعنی مشخص شود ارزش در کدام مرحله ایجاد می‌شود، هزینه‌ها در کدام بخش افزایش می‌یابند، چه حلقه‌هایی فاقد بازیگر توانمند هستند و کدام مداخله می‌تواند بیشترین اثر اقتصادی را داشته باشد. در این چارچوب، اداره‌کل باید از مداخله پراکنده در واحدهای منفرد به سمت توسعه خوشه‌های تخصصی، شبکه‌های همکاری، بنگاه‌های پیشران و پیوند میان تولیدکنندگان کوچک و بازارهای بزرگ حرکت کند. هدف، حذف کارگاه‌های کوچک یا تبدیل اجباری هنرمندان به بنگاه‌های بزرگ نیست؛ بلکه باید امکان مشارکت کارگاه‌های کوچک در شبکه‌های تأمین، تولید، توزیع و فروش فراهم شود تا مزایای مقیاس، تقسیم هزینه‌ها و دسترسی به بازار برای آنان نیز قابل دستیابی باشد.

تغییر سوم: از تولیدمحوری به مشتری‌محوری در الگوی تولیدمحور، نقطه آغاز تصمیم‌گیری این پرسش است که هنرمند چه محصولی می‌تواند تولید کند. در الگوی مشتری‌محور، پرسش مقدماتی تغییر می‌کند: مشتری چه نیازی دارد، چه چیزی را ارزشمند می‌داند، چه قیمتی می‌پردازد و محصول صنایع‌دستی چگونه می‌تواند به انتخاب مطلوب او تبدیل شود؟ این تغییر به معنای قربانی‌کردن اصالت هنر در برابر سلیقه بازار نیست؛ بلکه به معنای پیوند میان هویت هنری و نیازهای واقعی مشتری است. شناخت گروه‌های مشتری، تفکیک بازارها، تحلیل رفتار خرید، توجه به کاربرد محصول، طراحی معاصر، تنوع ابعاد و قیمت، بسته‌بندی مناسب و روایت‌پردازی درباره اصالت اثر، از ابزارهای تحقق این رویکرد هستند. در صنایع‌دستی همدان باید میان مشتری گردشگر، مصرف‌کننده داخلی، خریدار سازمانی، فروشگاه تخصصی، مجموعه‌دار و خریدار صادراتی تمایز قائل شد؛ زیرا هر گروه، انتظارات، قدرت خرید، شیوه انتخاب و معیارهای متفاوتی دارد. سیاست‌گذاری مؤثر زمانی شکل می‌گیرد که اطلاعات بازار به کارگاه بازگردد و تصمیم‌های تولیدی بر مبنای بازخورد مشتری اصلاح شوند.

تغییر چهارم: از محصول‌محوری به برند و بازار محصول با پایان فرایند تولید آماده عرضه می‌شود؛ اما برند، حاصل استمرار کیفیت، هویت مشخص، اعتماد مشتری، تجربه خرید و توانایی حفظ رابطه با بازار است. در بازار رقابتی، صرف برخورداری از مهارت سنتی یا تولید محصولی اصیل، لزوماً به فروش پایدار منجر نمی‌شود. محصول باید شناخته شود، تفاوت آن با محصولات مشابه قابل درک باشد و مشتری دلیلی روشن برای انتخاب آن داشته باشد.

از این‌رو، صنایع‌دستی همدان به سیاستی فراتر از معرفی رشته‌ها نیاز دارد: سیاست توسعه برندهای معتبر، هویت بصری منسجم، بسته‌بندی حرفه‌ای، روایت‌پردازی اصالت، بازاریابی دیجیتال و ایجاد کانال‌های پایدار فروش. برند در این معنا فقط یک نام یا نشان تجاری نیست؛ مجموعه‌ای از تعهدات قابل سنجش درباره کیفیت، اصالت، تحویل، خدمات و تجربه مشتری است. همچنین توسعه بازار داخلی و صادرات باید از ابتدا در طراحی محصولات و برنامه‌های تولیدی دیده شود. حضور در بازارهای ملی و بین‌المللی نباید صرفاً به اعزام هنرمند به یک نمایشگاه خارجی محدود بماند؛ بلکه باید با شناسایی خریداران، تحلیل مقررات مقصد، استانداردهای مورد نیاز، هزینه‌های حمل، بسته‌بندی، شیوه تسویه، ظرفیت تولید و امکان تکرار سفارش همراه شود.

همدان؛ ظرفیت‌هایی که باید به مزیت اقتصادی تبدیل شوند

استان همدان از تنوع قابل توجهی در رشته‌های صنایع‌دستی برخوردار است؛ اما تنوع رشته‌ها به‌تنهایی مزیت اقتصادی ایجاد نمی‌کند. مزیت زمانی شکل می‌گیرد که ظرفیت فرهنگی و مهارتی به محصول رقابت‌پذیر، بازار قابل دسترس و درآمد پایدار تبدیل شود. سفال و سرامیک لالجین؛ از قطب تولید به برند بازار لالجین به‌عنوان شهر جهانی سفال، ظرفیت آن را دارد که از جایگاه یک مرکز تولید و عرضه به قطبی برای طراحی، نوآوری محصول، توسعه بازار و تجارت تخصصی سفال و سرامیک ارتقا یابد. در این مسیر، تکمیل زنجیره تأمین مواد اولیه، توسعه لعاب‌های ایمن و باکیفیت، بهبود بهره‌وری کوره‌ها، بازیافت ضایعات، طراحی محصولات متناسب با بازارهای هدف، بسته‌بندی مقاوم و ایجاد شبکه فروش داخلی و صادراتی باید به‌صورت یک مجموعه به‌هم‌پیوسته دنبال شوند. ضروری است میان تولید سنتی، محصولات کاربردی خانگی، محصولات دکوراتیو، سفارش‌های سازمانی و محصولات مناسب گردشگران تفکیک ایجاد شود؛ زیرا هر گروه به طراحی، قیمت‌گذاری و کانال فروش متفاوتی نیاز دارد. هدف راهبردی باید تبدیل شهرت فرهنگی لالجین به قدرت برند و سهم پایدار در بازار باشد. منبت و مبلمان ملایر؛ از مهارت فردی به شبکه رقابت‌پذیر ملایر با برخورداری از ظرفیت شناخته‌شده منبت و مبلمان، امکان توسعه یک زنجیره ارزش گسترده را دارد که از تأمین و آماده‌سازی چوب تا طراحی، ساخت، تکمیل، فروش و خدمات پس از فروش امتداد می‌یابد. در این رشته، دسترسی پایدار به مواد اولیه مناسب، مدیریت هزینه چوب، خشک‌کردن اصولی، کنترل کیفیت، طراحی متناسب با نیاز مشتری، استفاده هوشمندانه از فناوری و توسعه شبکه فروش اهمیت اساسی دارد. همچنین باید میان محصولات ممتاز و سفارشی، مبلمان مصرفی، محصولات دکوراتیو و قطعات منبت تمایز بازاری ایجاد کرد. راهکار اقتصادی، صرفاً افزایش تعداد کارگاه‌ها نیست؛ بلکه ارتقای توان رقابتی شبکه تولیدکنندگان و ایجاد ارتباط مؤثر میان طراحان، سازندگان، فروشندگان و خریداران عمده است. چرم و محصولات چرمی همدان؛ از تولید پراکنده به توسعه بازار در حوزه چرم، مزیت اقتصادی به توانایی پیوند میان دانش و مهارت بومی، طراحی محصول، کیفیت مواد اولیه، استانداردهای تولید، بسته‌بندی و دسترسی به بازار وابسته است. توسعه محصولات چرمی باید با شناسایی بخش‌های بازار، از محصولات کاربردی روزمره تا کالاهای هدیه و محصولات با ارزش طراحی بالاتر، همراه شود. ایجاد شبکه تأمین، ارتقای مهارت طراحی، توسعه فروش دیجیتال، تقویت هویت برند و استفاده از ظرفیت فروشگاه‌ها و شبکه‌های توزیع، می‌تواند مسیر عبور از تولید پراکنده به کسب‌وکارهای پایدار را هموار کند. سامانه‌ها و بسترهای ساماندهی این حوزه نیز زمانی ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند که فراتر از ثبت اطلاعات باشند و به اتصال تولیدکننده، تأمین‌کننده و خریدار کمک کنند. تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی؛ از مهارت فنی به ارزش افزوده در حوزه تراش سنگ، بخش مهمی از فرصت اقتصادی در ارتقای ارزش ماده اولیه از طریق انتخاب، تراش، پرداخت، طراحی و تبدیل آن به محصول نهایی قابل عرضه ایجاد می‌شود. این رشته به پیوند نزدیک میان مهارت فنی، شناخت ویژگی‌های سنگ، طراحی زیورآلات، استاندارد کیفیت، بازاریابی تخصصی و دسترسی به بازارهای هدف نیاز دارد. سیاست توسعه باید بر تربیت نیروی ماهر، دسترسی به تجهیزات مناسب، توسعه همکاری با طراحان، ایجاد شبکه فروش تخصصی و بررسی بازارهای داخلی و صادراتی متمرکز شود. ارزش‌آفرینی در این حوزه، تنها به افزایش حجم تولید وابسته نیست؛ بلکه به میزان ارتقای کیفیت، طراحی و ارزش افزوده ایجادشده در هر محصول نیز بستگی دارد.

گلیم‌بافی و بافت‌های داری؛ از حفظ مهارت به اقتصاد پایدار محلی در گلیم‌بافی و سایر بافت‌های داری، حفاظت از دانش بومی و استمرار مهارت هنرمندان باید با توسعه فرصت‌های اقتصادی پیوند بخورد. شناسایی نقوش و هویت‌های محلی، مستندسازی دانش تولید، دسترسی به مواد اولیه مناسب، طراحی متناسب با کاربردهای امروز، کنترل کیفیت، قیمت‌گذاری منصفانه و ایجاد ارتباط مستقیم با بازار، از ضرورت‌های این مسیر است. در این حوزه، مشارکت هنرمندان روستایی و شبکه‌های تولید محلی می‌تواند به توزیع جغرافیایی منافع اقتصادی کمک کند؛ مشروط بر آنکه تولید بر اساس سفارش و تقاضای واقعی بازار توسعه یابد و از انباشت محصولاتی که خریدار مشخصی ندارند جلوگیری شود. هدف، تبدیل مهارت بومی به دارایی اقتصادی پایدار، بدون تضعیف اصالت فرهنگی آن است.

تغییر مأموریت صنایع دستی؛ از مجری برنامه‌ها به معمار زیست‌بوم اقتصادی تحول در سیاست صنایع‌دستی

بدون تغییر در مأموریت اجرایی، ساختار تصمیم‌گیری و نظام ارزیابی عملکرد اداره‌کل به نتیجه نخواهد رسید. اگر عملکرد دستگاه همچنان عمدتاً با تعداد دوره‌های آموزشی، تعداد نمایشگاه‌ها، تعداد مجوزها و میزان تسهیلات پرداخت‌شده سنجیده شود، طبیعی است که برنامه‌ها نیز به سمت افزایش همین خروجی‌ها هدایت شوند؛ حتی اگر تأثیر آنها بر فروش، درآمد و بقای کسب‌وکارها روشن نباشد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود مأموریت اقتصادی اداره‌کل در چهار سطح بازتعریف شود.

شناخت و تحلیل بازار: ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی رشته‌ها، شناسایی مشتریان و بازارهای هدف، پایش قیمت مواد اولیه، تحلیل هزینه تولید و شناسایی موانع فروش.

توسعه زنجیره ارزش: شناسایی حلقه‌های مفقوده، تقویت شبکه‌های تولید و توزیع، تسهیل همکاری میان هنرمندان و بنگاه‌ها و حمایت از شکل‌گیری کسب‌وکارهای پیشران.

توسعه بازار و برند: ایجاد ارتباط با خریداران عمده، تقویت فروش دیجیتال، توسعه بازارهای تخصصی، ساماندهی عرضه در مقاصد گردشگری و پیگیری فرصت‌های صادراتی

تنظیم‌گری و ارزیابی اقتصادی: تسهیل فرایندها در حدود اختیارات قانونی، هماهنگی بین‌دستگاهی، شفاف‌سازی تخصیص منابع و ارزیابی اثر واقعی سیاست‌ها بر درآمد و پایداری کسب‌وکارها. این تغییر به معنای تبدیل اداره‌کل به بنگاه تجاری یا تصدی‌گری مستقیم فعالیت‌های اقتصادی نیست؛ بلکه به معنای آن است که دستگاه متولی، به‌جای جایگزین‌شدن با بازار، موانع شکل‌گیری بازار را کاهش دهد و شرایط فعالیت مؤثر بخش خصوصی و جامعه هنری را فراهم کند.

بازتعریف تسهیلات، آموزش و نمایشگاه‌ها در چارچوب سیاستهای جدید اقتصادی

در الگوی جدید، ابزارهای حمایتی حذف نمی‌شوند؛ بلکه کارکرد آنها تغییر می‌کند. تسهیلات باید به رفع گلوگاه اقتصادی متصل شود. پیش از تخصیص منابع، باید مشخص شود سرمایه در گردش، خرید تجهیزات، تأمین مواد اولیه، توسعه ظرفیت، طراحی محصول یا بازاریابی کدام‌یک مانع اصلی فعالیت است. همچنین باید توان بازپرداخت، تقاضای بازار و آثار احتمالی سرمایه‌گذاری بررسی شود. این رویکرد از تخصیص منابع به فعالیت‌هایی که بازار کافی ندارند جلوگیری می‌کند. آموزش باید از مهارت صرف به توانمندی کسب‌وکار گسترش یابد. در کنار آموزش تولید، مهارت‌های طراحی محصول، محاسبه قیمت تمام‌شده، شناخت مشتری، بازاریابی، بسته‌بندی، فروش دیجیتال و مدیریت مالی باید متناسب با نیاز هر رشته توسعه پیدا کند. نمایشگاه باید به ابزار توسعه تجارت تبدیل شود. طراحی نمایشگاه‌ها باید بر اساس مشتریان هدف، ظرفیت فروش، معرفی محصولات جدید، ایجاد ارتباط تجاری و پیگیری سفارش‌ها انجام شود؛ نه صرفاً تعداد شرکت‌کنندگان و غرفه‌ها . حمایت از هنرمند باید به تقویت قدرت اقتصادی او منجر شود. این هدف از مسیر دسترسی منصفانه به بازار، افزایش سهم تولیدکننده از ارزش نهایی محصول، کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت قدرت مذاکره در زنجیره تأمین و فروش قابل پیگیری است. در این چارچوب، حمایت اجتماعی از هنرمندان آسیب‌پذیر و حفاظت از رشته‌های در معرض فراموشی نیز باید در قالب سیاست‌هایی مشخص و متناسب با مأموریت فرهنگی و اجتماعی خود ادامه یابد

نقشه راه اجرایی متناسب با زیست بوم همدان

از سیاست تا نتیجه قابل سنجش برای عملیاتی‌شدن این تغییر، قطعا این معاونت باید برنامه تحول اقتصادی صنایع‌دستی استان را در سه مرحله طراحی کند .مرحله نخست؛ شناخت و طراحی، در ابتدا، در این مرحله، وضعیت اقتصادی رشته‌های اولویت‌دار، ظرفیت تولید، هزینه مواد اولیه، شبکه عرضه، بازارهای موجود، مشکلات فروش و نیازهای سرمایه‌گذاری بررسی می شود. برای هر رشته نیز نقشه اولیه زنجیره ارزش و فهرست موانع اصلی تدوین شود.

مرحله دوم؛ اجرای مداخلات هدفمند در این مرحله، برای رشته‌های اولویت‌دار، برنامه اجرایی مستقل تعریف وتوسعه شبکه فروش، اتصال تولیدکنندگان به خریداران، اصلاح الگوی عرضه، تقویت برند، ارتقای طراحی و رفع گلوگاه‌های مواد اولیه، متناسب با یافته‌های مرحله نخست دنبال شود.

مرحله سوم؛ ارزیابی و توسعه،پس از ارزیابی نتایج، مداخلات موفق توسعه و منابع به برنامه‌هایی اختصاص پیدا میکند که آثار اقتصادی روشن‌تری داشته باشد. در این مرحله، توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذار، گسترش همکاری‌های بین‌استانی و تقویت شرکت‌های تخصصی مدیریت بازار نیز پیگیری می شود. در تمام مراحل، لازم است شاخص‌های عملکرد از پیش تعریف شوند. مهم‌ترین شاخص‌ها عبارت‌اند از: رشد واقعی فروش و درآمد تولیدکنندگان؛ افزایش سهم فروش خارج از استان و سهم صادرات؛ افزایش تعداد خریداران تکرارشونده و قراردادهای تجاری؛ کاهش هزینه تمام‌شده و ضایعات تولید؛ افزایش بهره‌وری سرمایه و ظرفیت‌های موجود؛ بهبود سهم تولیدکننده از ارزش نهایی محصول؛ افزایش ماندگاری کسب‌وکارها و اشتغال پایدار؛ افزایش مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و توسعه بازار. خط پایه، روش محاسبه و دوره سنجش هر شاخص باید مشخص باشد تا بتوان نتایج را به‌صورت معتبر ارزیابی کرد. همچنین در سنجش صادرات باید میان صادرات رسمی ثبت‌شده، فروش برون‌استانی و فروش غیرمستقیم به مشتریان خارجی تفاوت قائل شد

سخن پایانی

اقتصاد، شرط پایداری هویت صنایع‌دستی همدان برای آینده خود به انتخاب میان فرهنگ و اقتصاد نیاز ندارد؛ بلکه باید رابطه این دو را بازتعریف کند. هویت فرهنگی، مهارت بومی و اصالت هنری، سرمایه بنیادین این حوزه‌اند؛ اما تبدیل این سرمایه به درآمد پایدار، اشتغال مولد و قدرت رقابت، نیازمند سیاست‌گذاری اقتصادی، بازارسازی و مدیریت زنجیره ارزش است. سیاست حمایت‌محور، در بهترین حالت، می‌تواند بخشی از هزینه‌ها و موانع فعالیت را کاهش دهد؛ اما حکمرانی اقتصادی باید شرایطی ایجاد کند که هنرمند بتواند محصول خود را بفروشد، کسب‌وکارش را توسعه دهد، سرمایه جذب کند و بدون وابستگی دائمی به حمایت‌های مقطعی، در بازار باقی بماند. ازاین‌رو، تغییر مورد نیاز در صنایع‌دستی استان همدان، صرفاً تغییر چند برنامه یا جابه‌جایی اعتبارات نیست؛ تغییر در منطق تصمیم‌گیری است: از شمارش فعالیت‌ها به سنجش نتایج، از حمایت از تولید به توسعه بازار، از مداخله در واحدهای منفرد به راهبری زنجیره‌های ارزش و از اداره صنایع‌دستی به حکمرانی اقتصادی آن. آینده صنایع‌دستی همدان در گرو آن است که لالجین فقط محل تولید سفال نباشد، ملایر فقط به ظرفیت تولید منبت و مبلمان شناخته نشود، چرم و سنگ‌های قیمتی صرفاً رشته‌های مهارتی باقی نمانند و گلیم و بافت‌های داری تنها در چارچوب حفظ میراث فرهنگی تعریف نشوند؛ بلکه هر یک به بخشی از یک زیست‌بوم اقتصادی متصل به بازار تبدیل شوند. معیار نهایی موفقیت سیاست صنایع‌دستی، تعداد حمایت‌هایی نیست که ارائه می‌کنیم؛ بلکه میزان ظرفیتی است که برای درآمدزایی پایدار هنرمندان، رقابت‌پذیری محصولات، توسعه بازار و خلق ارزش اقتصادی از هویت فرهنگی استان ایجاد می‌کنیم. این همان گذار ضروری از سیاست حمایت به حکمرانی اقتصادی است؛ گذاری که می‌تواند صنایع‌دستی همدان را از مجموعه‌ای از فعالیت‌های پراکنده تولیدی، به شبکه‌ای هماهنگ از مهارت، نوآوری، سرمایه، بازار و برند تبدیل کند.

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