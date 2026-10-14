به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، با حضور انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اکبر بهنام‌جو، استاندار قم عصر سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در همایش گردشگری استان قم در سالن همایش اتاق بازرگانی قم، از لوح ثبت ملی گویش قمی رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، گویش قمی با شماره ۱۵۳ در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۵ در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده است.

ثبت گویش قمی در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس کشور، نشان‌دهنده ضرورت توجه جدی به حفظ و احیای این میراث‌فرهنگی ناملموس است که در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات سبک زندگی، مهاجرت‌ها و کم‌توجهی به گویش‌های محلی، در معرض فراموشی قرار گرفته است.

رونمایی از کتاب درختان کهنسال استان قم

از کتاب درختان کهنسال استان قم به قلم رضا علی‌اصل نیز در این همایش با حضور معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و استاندار قم، رونمایی شد.

کتاب درختان کهنسال استان قم به قلم رضا علی‌اصل تدوین شده است. در بخشی از این کتاب آمده است: درختان کهنسال گنجینه‌ای از تاریخ طبیعت و زندگی هستند. زیبایی درختان کهنسال برای هر فردی زمین و آسمان را تداعی می‌کنند. این کتاب سفری است به سرزمین درختان کهنسال قم، جایی که ریشه‌ها، ما را در خاک تاریخ و شاخه‌ها، ما را در آسمان امید امتداد می‌دهند.

رونمایی از کتاب همیار سفر قم با ۱۲ مسیر گردشگری برای افزایش ماندگاری زائران

همچنین در این مراسم از کتاب همیار سفر قم با حضور معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و استاندار قم، رونمایی شد.

کتاب همیار سفر قم با هدف روایت ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده شهر قم و افزایش ماندگاری زائران و گردشگران، با تمرکز بر حرم مطهر حضرت معصومه(س) و بافت تاریخی پیرامون آن، دو مسیر گردشگری مشخص و قابل پیمایش را معرفی می‌کند.

کتاب مذکور توسط مؤسسه گردشگری آوای فطرت و با تکیه بر تجربه این مؤسسه در طراحی مسیرهای گردشگری، آموزش و تولید محتوای چندرسانه‌ای تدوین شده است. این اثر در فاز نخست، بر حرم مطهر حضرت معصومه(س) و بافت تاریخی پیرامون آن تمرکز دارد و تلاش می‌کند؛ ظرفیت‌های دینی، تاریخی، فرهنگی، معماری و میراثی شهر قم را در قالب ۱۲ مسیر گردشگری مشخص و قابل پیمایش معرفی کند.

یکی از نیازهای مهم گردشگری استان قم، تولید محتوای منسجم، کاربردی و قابل استفاده برای زائر و گردشگر است؛ محتوایی که نه صرفاً پژوهشی و مناسب کتابخانه باشد و نه به معرفی‌های کوتاه و پراکنده محدود شود.

قم دارای مجموعه‌ای ارزشمند از ظرفیت‌های دینی، تاریخی، فرهنگی، معماری و اجتماعی است؛ اما بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها نیازمند روایت منسجم و مسیرمحور هستند. کتاب همیار سفر قم با همین رویکرد شکل‌گرفته تا میان دانش تاریخی، تجربه گردشگری و نیاز عملی مخاطب ارتباط برقرار کند.

هدف اصلی این کتاب، کمک به شناخت عمیق‌تر شهر قم و افزایش ماندگاری زائر و گردشگر در شهر است. در این اثر تلاش شده است، شهر قم فقط با یک شهر زیارتی شناخته نشود؛ بلکه مخاطب با لایه‌های گوناگون هویت شهر؛ از تاریخ و تمدن گرفته تا معماری، بازار، خانه‌های تاریخی، مدارس، مساجد، علما، مشاغل و زندگی شهری آشنا شود. محور اصلی این طرح را می‌توان روایت قم دانست؛ روایتی که مخاطب را از دیدن یک جاذبه منفرد، به تجربه یک مسیر و فهم پیوستگی میان جاذبه‌های شهر هدایت می‌کند.

در فاز نخست، تمرکز کتاب بر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و بافت تاریخی پیرامون آن قرار گرفته است. انتخاب این محدوده به دلیل تمرکز بخش مهمی از میراث تاریخی، مذهبی، فرهنگی و معماری قم در این بخش از شهر و امکان طراحی مسیرهای قابل پیمایش بوده است.

همچنین اسکان و تردد بیشتر زائران و گردشگران در این محدوده از قم است. این مجموعه پایان کار نیست و می‌تواند در مراحل بعدی به سایر محلات شهر، جاذبه‌های پیرامونی و موضوعات متنوع گردشگری در سطح استان قم توسعه پیدا کند.

کتاب همیار سفر قم برای طیف متنوعی از مخاطبان طراحی شده است؛ از زائران، مسافران و گردشگران گرفته تا شهروندان قمی، راهنمایان گردشگری، دانشجویان و پژوهشگران، کارشناسان فرهنگی، فعالان گردشگری، دفاتر خدمات مسافرت و برنامه‌ریزان شهری؛ و برای گردشگر، این کتاب نقش راهنمای مسیر را دارد؛ برای راهنمای گردشگری، ابزار روایت است و برای فعالان حرفه‌ای، می‌تواند مبنایی برای طراحی و اجرای گشت‌های شهری باشد.

تدوین این کتاب در یک فرایند چندمرحله‌ای انجام شده است. ابتدا مسیرهای پیشنهادی در بافت تاریخی قم طراحی شدند، سپس تمام مسیرها به‌صورت میدانی مورد بررسی، امکان‌سنجی اجرایی تور و ارزیابی قرار گرفتند. پس از آن، منابع تاریخی و پژوهشی و آثار همسو در استان گردآوری و تطبیق داده شد، متن اولیه تهیه و محتوای هر مسیر با نگاه کارشناسی بازبینی و تکمیل شد. در مرحله نهایی نیز محتوای چندرسانه‌ای متناسب با مسیرها آماده شده است.

این اثر توسط مؤسسه گردشگری آوای فطرت، به قلم حجت‌الاسلام یاسر شریعتی و حجت‌الاسلام سیدمصطفی میرفندرسکی تدوین شده و توسعه بستر دیجیتال و خدمات برخط (آنلاین) آن با همکاری شرکت فناور سلام سفر ایرانیان، مستقر در پارک علم و فناوری قم انجام شده است.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های همیار سفر قم، کاربردی و چندرسانه‌ای بودن آن است. کتاب به‌صورت رنگی و تصویری طراحی شده و هر یک از ۱۲ مسیر دارای ایستگاه‌های مشخص است. مخاطب از طریق کدهای QR و پیوندهای درج‌شده در کتاب می‌تواند به پادکست‌ها، تصاویر و اطلاعات تکمیلی هر مسیر دسترسی پیدا کند و در صورت تمایل، از خدمات گردشگری و امکان رزرو برخط تورهای مرتبط نیز بهره‌مند شود. بخش دیجیتال این مجموعه با همکاری شرکت سلام سفر ایرانیان، واحد فناور مستقر در پارک علم و فناوری قم، در بستر وب ارائه شده است. این ساختار باعث می‌شود، کتاب از یک راهنمای چاپی صرف فراتر رفته و به یک همراه سفر تبدیل شود.

رونمایی از پلتفرم «اینجی»؛ گامی نو در توسعه اقتصاد اشتراکی گردشگری

پلتفرم اینجی به عنوان سامانه‌ای نوین در حوزه پیوند مشتریان با کسب‌وکارها و توسعه اقتصاد اشتراکی گردشگری، نیز با حضور معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و استاندار قم، رونمایی شد.

پلتفرم اینجی (INNJI) به عنوان بستری برای دسترسی آسان‌تر به سبک نوین زندگی و صنعت گردشگری طراحی شده است. این پلتفرم با رویکردی هدفمند، تلاش دارد تا با ایجاد ارتباطی مؤثر میان مشتریان، کسب‌وکارها و سازمان‌ها، فرصت‌های تازه‌ای را برای رونق اقتصاد خدمات، تفریح و گردشگری فراهم کند.

بر اساس این گزارش، پلتفرم مذکور به کسب‌وکارها این امکان را می‌دهد که با جذب مشتریان جدید، افزایش نرخ مراجعه مجدد و بهره‌گیری از راهکارهای بازاریابی هدفمند، مسیر رشد خود را تسهیل نمایند.

همچنین، راهکارهای مبتنی بر کارت هدیه و اعتبار اینجی، ظرفیت‌های تازه‌ای برای بهره‌مندی از مزایای اقتصادی و استفاده بهینه از خدمات مراکز طرف قرارداد ایجاد کرده است.

سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی نیز می‌توانند با بهره‌مندی از ظرفیت‌های این پلتفرم، راهکارهای رفاهی متنوعی را برای کارکنان خود طراحی و ارائه کنند.

پلتفرم اینجی با رویکرد «منفعت متقابل»، در پی ایجاد اکوسیستمی است که در آن مشتریان از خدمات بیش‌تر و کسب‌وکارها از فرصت‌های رشد پایدار بهره‌مند شوند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به تارنمای (سایت) این پلتفرم به نشانی اینترنتی http://www.innji.com مراجعه کنند.

در همایش گردشگری استان قم محمد منان رئیسی نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی، علیرضا ایزدی مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیای میراث‌معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، جمعی از مسئولان و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه و با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، انجمن‌ها، تشکل‌ها و تأسیسات گردشگری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم نیز حضور داشتند.

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