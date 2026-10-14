۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۵

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با هنر زیلوبافی ویژه نوجوانان در میبد

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با هنر زیلوبافی ویژه نوجوانان در میبد

کارگاه آموزشی آشنایی با هنر زیلوبافی، با هدف معرفی ظرفیت‌های هنرهای سنتی و آشنایی نسل نوجوان با میراث ارزشمند زیلوبافی میبد، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صبح پنجشنبه ۲۳ مهرماه کارگاه آموزشی آشنایی با هنر زیلوبافی ویژه نوجوانان، با هدف انتقال دانش و مهارت‌های بومی به نسل جوان و تقویت پیوند آنان با میراث فرهنگی ناملموس، در خانه زیلو میبد برگزار خواهد شد.

این کارگاه با محوریت آشنایی با تاریخچه زیلوبافی، شناخت مراحل بافت و معرفی نقوش زیلو برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در بخش عملی نیز فرصت آشنایی با فرایند بافت این دست‌بافته سنتی را خواهند داشت.

زیلوبافی از هنرهای اصیل و ریشه‌دار شهرستان میبد است که به‌واسطه پیشینه تاریخی، شیوه خاص بافت و نقوش برگرفته از فرهنگ و باورهای بومی، جایگاه ویژه‌ای در هویت فرهنگی این منطقه دارد.

این دست‌بافته سنتی که با استفاده از الیاف طبیعی و عمدتاً پنبه‌ای تولید می‌شود، از گذشته به‌عنوان زیراندازی بادوام و متناسب با شرایط اقلیمی مناطق کویری مورد استفاده قرار گرفته است.

شهر میبد به‌عنوان شهر جهانی زیلو، یکی از مهم‌ترین کانون‌های حفظ و تداوم این هنر سنتی در ایران به شمار می‌رود. ثبت جهانی این هنر، فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی هنرمندان میبدی و توجه بیشتر به آموزش، مستندسازی و انتقال مهارت‌های زیلوبافی به نسل‌های آینده فراهم کرده است.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه نوجوانان، گامی در مسیر آشنایی نسل جدید با ارزش‌های میراث فرهنگی، شناسایی استعدادهای علاقه‌مند و کمک به تداوم حیات هنرهای سنتی و صنایع‌دستی منطقه محسوب می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072202405
نجمه میثاق یزدی
دبیر محمد آوخ

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