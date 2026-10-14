به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی در توسعه گردشگری گفت: جشنواره «انار ترشی» و برنامه‌های فرهنگی مشابه می‌توانند بهانه‌ای برای طراحی و برگزاری تورهای گردشگری باشند و لازم است این ظرفیت‌ها از سوی بخش خصوصی و دفاتر خدمات مسافرتی مورد توجه قرار گیرند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و بومی مازندران اظهار کرد: آیین‌ها و سنت‌های محلی، موسیقی بومی، بازی‌های بومی‌، غذاهای سنتی و محصولات محلی از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز برگزاری تورهای گردشگری با محوریت فرهنگ و هویت بومی مناطق مختلف استان باشند.

او افزود: جشنواره‌های محلی فرصتی برای معرفی داشته‌های فرهنگی و جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده هر منطقه فراهم می‌کنند و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، این رویدادها را به بخشی از بسته‌های سفر گردشگران تبدیل کرد.

ایزدی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در این زمینه تصریح کرد: دفاتر خدمات مسافرتی و فعالان صنعت گردشگری باید با شناسایی ظرفیت‌های بومی و فرهنگی مناطق مختلف، برای طراحی و اجرای تورهای هدفمند برنامه‌ریزی کنند تا ضمن معرفی آداب‌ورسوم و فرهنگ محلی، زمینه رونق اقتصادی جوامع محلی نیز فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران خاطرنشان کرد: توجه به این ظرفیت‌ها و پیوند دادن رویدادهای فرهنگی با برنامه‌های گردشگری می‌تواند به تنوع‌بخشی محصولات گردشگری مازندران و تقویت اقتصاد محلی کمک کند.

سومین جشنواره «انار ترشی» سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ مهرماه در روستای دازمیرکننده ساری برگزار می‌شود.

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