۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۷

سومین جشنواره «انار ترشی» در روستای دازمیرکنده ساری برگزار می‌شود

سومین جشنواره «انار ترشی» در روستای دازمیرکنده ساری برگزار می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از برگزاری سومین جشنواره «انار ترشی» در روستای دازمیرکنده ساری خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی در توسعه گردشگری گفت: جشنواره «انار ترشی» و برنامه‌های فرهنگی مشابه می‌توانند بهانه‌ای برای طراحی و برگزاری تورهای گردشگری باشند و لازم است این ظرفیت‌ها از سوی بخش خصوصی و دفاتر خدمات مسافرتی مورد توجه قرار گیرند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و بومی مازندران اظهار کرد: آیین‌ها و سنت‌های محلی، موسیقی بومی، بازی‌های بومی‌، غذاهای سنتی و محصولات محلی از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز برگزاری تورهای گردشگری با محوریت فرهنگ و هویت بومی مناطق مختلف استان باشند.

او افزود: جشنواره‌های محلی فرصتی برای معرفی داشته‌های فرهنگی و جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده هر منطقه فراهم می‌کنند و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، این رویدادها را به بخشی از بسته‌های سفر گردشگران تبدیل کرد.

ایزدی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در این زمینه تصریح کرد: دفاتر خدمات مسافرتی و فعالان صنعت گردشگری باید با شناسایی ظرفیت‌های بومی و فرهنگی مناطق مختلف، برای طراحی و اجرای تورهای هدفمند برنامه‌ریزی کنند تا ضمن معرفی آداب‌ورسوم و فرهنگ محلی، زمینه رونق اقتصادی جوامع محلی نیز فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران خاطرنشان کرد: توجه به این ظرفیت‌ها و پیوند دادن رویدادهای فرهنگی با برنامه‌های گردشگری می‌تواند به تنوع‌بخشی محصولات گردشگری مازندران و تقویت اقتصاد محلی کمک کند.

سومین جشنواره «انار ترشی» سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ مهرماه در روستای دازمیرکننده ساری برگزار می‌شود.

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کد خبر 1405072202406
ثریا هاشم‌پور
دبیر مریم قربانی‌نیا

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