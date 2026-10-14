https://www.chtn.ir/x4x3J۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۸ کد خبر 1405072202412 فیلم مستند دومین جشنواره ملی نمد-شهرکرد دومین جشنواره ملی نمد با حضور برزین ضرغامی معاون محترم صنایع دستی وهنرهای سنتی اقتتاح شد. دریافت 13 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405072202412 علیرضا غفاری دبیر محمد آوخ برچسبها چهارمحال و بختیاری برزین ضرغامی نمد پربینندهترینها بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان نیلکوه؛ شکوه طبیعت در قاب گالیکش شهرستان سامان طبیعت زیبا
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