۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۸

دومین جشنواره ملی نمد-شهرکرد

دومین جشنواره ملی نمد-شهرکرد

دومین جشنواره ملی نمد با حضور برزین ضرغامی معاون محترم صنایع دستی وهنرهای سنتی اقتتاح شد.

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کد خبر 1405072202412
علیرضا غفاری
دبیر محمد آوخ

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