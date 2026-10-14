مهدی نوید ادهم، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای معرفی چهره‌های اثرگذار در تاریخ علم ایران اظهار کرد: در چارچوب فعالیت‌های کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، برگزاری همایشی با موضوع محمدبن حسن کرجی در استان البرز پیش‌بینی شده است و امیدواریم این برنامه به‌زودی برگزار شود.

دبیرکل هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، افزود: انتخاب البرز برای برگزاری این همایش، با توجه به تناسب نام این دانشمند با شهر کرج و ضرورت توجه بیشتر به شخصیت‌های علمی مرتبط با تاریخ و هویت این منطقه صورت گرفته است. هدف از این برنامه، فراهم‌کردن زمینه‌ای برای معرفی ابعاد علمی و تاریخی کرجی و آشنایی بیشتر جامعه با جایگاه او در میراث علمی ایران است.

این مسئول توضیح داد: برنامه‌ریزی‌ها به برگزاری همایش در استان البرز محدود نمی‌شود و استان مرکزی نیز به دلیل ارتباط این دانشمند با آن منطقه، از دیگر محورهای مورد توجه برای اجرای برنامه‌های معرفی و بزرگداشت اوست. همچنین با توجه به پیوند حوزه تخصصی کرجی با ریاضیات، مهندسی و دانش مربوط به منابع آب، برگزاری برنامه‌هایی در استان یزد نیز در دستور کار قرار دارد.

نوید ادهم با تأکید بر ضرورت توجه به میراث علمی ایران اظهار کرد: معرفی دانشمندان و اندیشمندانی که در دوره‌های مختلف تاریخی در شکل‌گیری و گسترش علوم نقش داشته‌اند، می‌تواند شناخت نسل امروز از پیشینه علمی کشور را افزایش دهد و زمینه ارتباط مؤثرتر میان هویت فرهنگی و ظرفیت‌های علمی ایران را فراهم کند.

او ابراز کرد: بازشناسی این چهره‌ها زمانی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد که ابعاد مختلف زندگی، آثار و دستاوردهای علمی آنان را در دسترس جامعه قرار دهد. در این مسیر، برگزاری همایش‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی استان‌ها می‌تواند به گسترش شناخت عمومی از میراث علمی کشور کمک کند.

محمد بن حسن کرجی از دانشمندان ایرانی سده‌های چهارم و پنجم هجری قمری بود که در حوزه‌های ریاضیات، جبر و مهندسی آب فعالیت داشت. از آثار شناخته‌شده او می‌توان به کتاب «الفخری فی الجبر و المقابله» در حوزه جبر و کتاب «إنباط المیاه الخفیه» در زمینه شناخت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی اشاره کرد.

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