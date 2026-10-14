۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۲

همایش معرفی محمدبن حسن کرجی در البرز برگزار می‌شود

همایش معرفی محمدبن حسن کرجی در البرز برگزار می‌شود

دبیرکل هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایشی با محوریت معرفی محمد بن حسن کرجی، ریاضی‌دان و مهندس ایرانی، در استان البرز خبر داد و گفت: معرفی این دانشمند در استان‌های مرکزی و یزد نیز با توجه به پیوندهای تاریخی و علمی این مناطق با زندگی و حوزه‌های تخصصی وی در دستور کار قرار دارد.

مهدی نوید ادهم، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای معرفی چهره‌های اثرگذار در تاریخ علم ایران اظهار کرد: در چارچوب فعالیت‌های کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، برگزاری همایشی با موضوع محمدبن حسن کرجی در استان البرز پیش‌بینی شده است و امیدواریم این برنامه به‌زودی برگزار شود.

دبیرکل هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، افزود: انتخاب البرز برای برگزاری این همایش، با توجه به تناسب نام این دانشمند با شهر کرج و ضرورت توجه بیشتر به شخصیت‌های علمی مرتبط با تاریخ و هویت این منطقه صورت گرفته است. هدف از این برنامه، فراهم‌کردن زمینه‌ای برای معرفی ابعاد علمی و تاریخی کرجی و آشنایی بیشتر جامعه با جایگاه او در میراث علمی ایران است.

این مسئول توضیح داد: برنامه‌ریزی‌ها به برگزاری همایش در استان البرز محدود نمی‌شود و استان مرکزی نیز به دلیل ارتباط این دانشمند با آن منطقه، از دیگر محورهای مورد توجه برای اجرای برنامه‌های معرفی و بزرگداشت اوست. همچنین با توجه به پیوند حوزه تخصصی کرجی با ریاضیات، مهندسی و دانش مربوط به منابع آب، برگزاری برنامه‌هایی در استان یزد نیز در دستور کار قرار دارد.

نوید ادهم با تأکید بر ضرورت توجه به میراث علمی ایران اظهار کرد: معرفی دانشمندان و اندیشمندانی که در دوره‌های مختلف تاریخی در شکل‌گیری و گسترش علوم نقش داشته‌اند، می‌تواند شناخت نسل امروز از پیشینه علمی کشور را افزایش دهد و زمینه ارتباط مؤثرتر میان هویت فرهنگی و ظرفیت‌های علمی ایران را فراهم کند.

او ابراز کرد: بازشناسی این چهره‌ها زمانی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد که ابعاد مختلف زندگی، آثار و دستاوردهای علمی آنان را در دسترس جامعه قرار دهد. در این مسیر، برگزاری همایش‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی استان‌ها می‌تواند به گسترش شناخت عمومی از میراث علمی کشور کمک کند.

محمد بن حسن کرجی از دانشمندان ایرانی سده‌های چهارم و پنجم هجری قمری بود که در حوزه‌های ریاضیات، جبر و مهندسی آب فعالیت داشت. از آثار شناخته‌شده او می‌توان به کتاب «الفخری فی الجبر و المقابله» در حوزه جبر و کتاب «إنباط المیاه الخفیه» در زمینه شناخت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی اشاره کرد.

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کد خبر 1405072202413
الناز دادمهر
دبیر محمد آوخ

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