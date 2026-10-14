عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، در گفت و گو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به جایگاه بوم‌گردی‌ها در توسعه مناطق روستایی و کم‌برخوردار اظهار کرد: نگاه ما به بوم‌گردی صرفاً به‌عنوان یک فعالیت تخصصی در حوزه گردشگری نیست، بلکه این بخش را یکی از ظرفیت‌های مهم برای تحقق توسعه پایدار در مناطق روستایی، عشایری و کم‌برخوردار کشور می‌دانیم.

او با بیان اینکه بوم‌گردی‌ها امکان پیوند میان سرمایه‌گذاری اقتصادی، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و کارآفرینی را فراهم می‌کنند، افزود: یکی از وظایف اساسی ما ایجاد اشتغال پایدار است و معتقدیم بوم‌گردی‌ها از ظرفیت قابل‌توجهی برای تحقق این هدف برخوردارند.

حسین‌زاده با تأکید بر پیوند بوم‌گردی با هویت فرهنگی و تمدنی ایران اظهار کرد: در این حوزه، علاوه بر ظرفیت‌های اقتصادی، زمینه‌های ارزشمندی برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی وجود دارد و می‌توان از این ظرفیت‌ها در مسیر تقویت اقتصاد پایدار بهره گرفت.

تأکید بر همکاری دولت و تشکل‌های بوم‌گردی

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، تعامل میان دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های تخصصی را از الزامات توسعه این حوزه دانست و تصریح کرد: شکل‌گیری همکاری میان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، وزارت فرهنگ، تعاونی‌های بوم‌گردی و اتحادیه‌ها و تشکل‌های فعال این بخش می‌تواند به توسعه ظرفیت‌های موجود کمک کند.

او با اشاره به نقش تشکل‌های مردمی و حرفه‌ای در ارتباط با جوامع محلی گفت: این مجموعه‌ها می‌توانند حلقه واسط میان دستگاه‌های مسئول و جامعه هدف باشند و در استان‌های مختلف کشور، به‌عنوان بازوی اجرایی و همکار در مسیر توسعه فعالیت کنند.

حسین‌زاده همچنین بر آمادگی این معاونت برای همکاری با فعالان و تشکل‌های حوزه بوم‌گردی تأکید کرد و گفت: با ایجاد تعامل مؤثر و تقسیم کار میان مجموعه‌های مرتبط، می‌توان زمینه گسترش فعالیت‌ها و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های محلی را فراهم کرد.

گردشگری؛ ظرفیتی برای خلق ارزش اقتصادی در مناطق کم‌برخوردار

حسین زاده با اشاره به تنوع ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، طبیعی و گردشگری خاطرنشان کرد: ایران علاوه بر منابع طبیعی و معدنی، از توانمندی‌های گسترده‌ای در حوزه فرهنگ، جامعه و گردشگری برخوردار است؛ ظرفیت‌هایی که از گردشگری روستایی و بوم‌گردی تا گردشگری سلامت و سایر شاخه‌های گردشگری را در بر می‌گیرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، احیای این ظرفیت‌ها را فرصتی برای تقویت اقتصاد محلی دانست و افزود: آمادگی داریم برای فعال‌سازی استعدادهای موجود، توسعه ظرفیت‌های محلی و خلق ارزش اقتصادی و ثروت در مناطق روستایی و کم‌برخوردار تلاش کنیم.

حسین‌زاده در پایان، همکاری منسجم میان دستگاه‌های مسئول، تشکل‌های تخصصی و فعالان بخش خصوصی را از عوامل مؤثر در تحقق این اهداف دانست و تأکید کرد: با هم‌افزایی و شکل‌گیری یک کار تیمی مؤثر، می‌توان زمینه توسعه پایدار و گسترش فرصت‌های اشتغال را در مناطق مختلف کشور فراهم کرد.

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