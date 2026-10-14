به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیرو هامش مقام عالی محترم وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر نامه حجت‌الاسلام احمدرضا فلاح، امام جماعت و رئیس هیئت امنای مسجد ـ مدرسه علی‌قلی‌آقا، مبنی بر درخواست بازدید فنی و کارشناسی از مسجد ـ مدرسه علی‌قلی‌آقا و ارجاع از سوی محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه به پژوهشکدۀ میراث معماری و شهری، دو کارشناس پژوهشی پژوهشکده، محمد دستجانی فراهانی و سوسن نزهت‌زاده، در روزهای ۳۱ شهریور و ۱ مهر ۱۴۰۵ ه.ش از سوی پژوهشگاه به شهر اصفهان اعزام شدند.

پس از بررسی و مطالعه اولیه، با هماهنگی‌های انجام‌شده با هیئت امنای مسجد، بازدید و بررسی‌های فنی و کارشناسی از مجموعه صورت گرفت.

مجموعه علی‌قلی‌آقا در محله بیدآباد شهر اصفهان واقع شده و در دوره سلطنت شاه سلطان حسین صفوی، در سال ۱۱۲۲ ه.ق، احداث شده است. علی‌قلی‌آقا از رجال دربار صفوی در آن دوره و بانی احداث این مجموعه بوده است. حمام و مسجد ـ مدرسه علی‌قلی‌آقا در سال ۱۳۱۳ه.ش با شماره‌های ۲۲۶ و ۲۲۵ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده‌اند.

این مجموعه در گذشته شامل مسجد ـ مدرسه، حمام، چهارسوق، بازار، سقاخانه، کاروانسرا، تیمچه و زورخانه بوده است که برخی از فضاهای آن در طول زمان از بین رفته‌اند. در حال حاضر، مسجد ـ مدرسه، حمام، بازار، چهارسوق و سقاخانه از عناصر باقی‌مانده این مجموعه به شمار می‌روند.

حمام مجموعه توسط شهرداری شهر اصفهان در حال مرمت است. بازار و چهارسوق نیز در اختیار کسبه و مردم بوده و در وقف مسجد قرار دارند.

مسجد ـ مدرسه، که موضوع اصلی این بازدید بوده است، دچار آسیب‌های متعددی شده و با توجه به وضعیت موجود، نیازمند انجام اقدامات مرمتی و حفاظت اضطراری است. گزارش آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای فنی و تخصصی توسط این پژوهشکده در حال تهیه است.

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