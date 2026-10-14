احیای گذر تاریخی دردشت؛ گامی برای حفاظت از بیش از ۷۰ اثر تاریخی اصفهان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده در حاشیه آیین بهره‌برداری از گذر تاریخی دردشت که شامگاه روز سه‌شنبه ۲۱مهرماه در میدان شهشهان و با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری برگزار شد، گفت: محله دردشت یکی از شالوده‌های اصلی شکل‌گیری اصفهان تاریخی است که در طول چند قرن گذشته، به‌ویژه در یک قرن اخیر، تحت تأثیر تحولات شهری و گسترش شهر، بخشی از رونق پیشین خود را از دست داده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با بیان اینکه محله دردشت از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و معماری برخوردار است، ادامه داد: بیش از ۷۰ اثر شاخص تاریخی در این محله قرار دارد که مسجد جامع عتیق اصفهان، به‌عنوان یکی از آثار ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی، در کنار خانه‌های تاریخی، مساجد ارزشمند و امامزاده‌های این محدوده، بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی آن را تشکیل می‌دهند.

او با اشاره به اجرای طرح احیای گذر تاریخی دردشت توسط شهرداری اصفهان و با نظارت این اداره‌کل، افزود: در این طرح، اقداماتی از جمله جداره‌سازی، سامان‌دهی بدنه‌های شهری و کف‌فرش گذر انجام شده است تا ضمن ارتقای کیفیت محیط شهری، زمینه حفاظت از ارزش‌های تاریخی محله و تقویت حضور گردشگران فراهم شود.

کرم‌زاده با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به حفاظت از میراث تاریخی و رونق گردشگری تصریح کرد: حفاظت از بافت‌های تاریخی از وظایف اصلی حوزه میراث فرهنگی است و شهرداری‌ها نیز در چارچوب تکالیف قانونی خود در این زمینه مسئولیت دارند. همکاری مدیریت شهری و دستگاه‌های متولی میراث فرهنگی می‌تواند زمینه احیای محلات ارزشمند تاریخی و بازگشت حیات به این محدوده‌ها را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای احیای محلات تاریخی اصفهان ادامه داد: در سال‌های اخیر، اقداماتی در محله‌هایی همچون جلفا، محدوده نقش‌جهان و دردشت دنبال شده است؛ در حالی که بخشی از این اقدامات می‌توانست در دهه‌های گذشته انجام شود، پیگیری‌های اخیر فرصت تازه‌ای برای حفاظت و احیای این محدوده‌ها ایجاد کرده است.

او درباره محدوده اجرای طرح احیای دردشت نیز گفت: این مسیر از محدوده مقبره باباقاسم، از آثار تاریخی دوره ایلخانی، آغاز می‌شود و تا محدوده حمام شیخ بهایی امتداد می‌یابد و از سوی دیگر، محدوده بازارچه قصر جمیلان را نیز در بر می‌گیرد. پیوستگی این محدوده‌ها می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری این بخش از شهر نقش مؤثری داشته باشد.

کرم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند تهیه طرح جامع محدوده تاریخی دردشت، بر ضرورت انعکاس کامل ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری این منطقه در اسناد برنامه‌ریزی تأکید کرد و افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، پیشنهادهایی برای تکمیل این طرح ارائه شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به توجه ویژه به صنایع‌دستی، گردشگری و تقویت محورهای مرتبط با حفاظت از بافت تاریخی اشاره کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: طرح‌های جامع، مبنای تصمیم‌گیری و اجرای بسیاری از اقدامات در سال‌های آینده هستند؛ ازاین‌رو، ضروری است ملاحظات میراث‌فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و الزامات محیط‌زیستی در فرایند تدوین و اجرای این اسناد به‌صورت جامع مورد توجه قرار گیرد.

او تأکید کرد: احیای بافت‌های تاریخی زمانی می‌تواند به نتیجه‌ای پایدار منجر شود که سامان‌دهی کالبدی، حفاظت از بناهای ارزشمند، تقویت فعالیت‌های گردشگری و حمایت از ظرفیت‌های صنایع‌دستی در کنار یکدیگر دیده شوند و برنامه‌ریزی شهری نیز بر همین اساس پیش برود.

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