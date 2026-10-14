نمایش «شیدور» و «آدریانا مسافری از ایتالیا» در جشنواره «باران»

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، جشنواره بین‌المللی فیلم طبیعت باران RAIN، راهی برای روایتگری درباره مسائل محیط‌ زیستی است. رویدادی که فیلم‌سازان خلاق و آینده‌نگر را از سراسر جهان گرد هم می‌آورد تا با تکیه بر عشق مشترکشان به طبیعت، زیبایی‌ها و در عین حال آسیب پذیری جهان، مسائل محیط زیستی را به تصویر بکشند.

این جشنواره هفت تا نهم آبان ۱۴۰۵ در کرالای هندوستان برگزار می‌شود. «شیدور» روایتی محیط زیستی درباره جزیره‌ای اطراف لاوان دارد، «آدریانا مسافری از ایتالیا» درباره فلامینگوی مهاجری است که از ایتالیا به ایران کوچ می‌کند.

این دو فیلم توسط واحد بین‌الملل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به این جشنواره ارسال شده‌اند. «شیدور» و «آدریانا مسافری از ایتالیا» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی هستند.

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