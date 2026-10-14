انتشار فراخوان نخستین جشنواره سراسری تئاتر «دارا رُخ»

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی، جشنواره سراسری تئاتر «دارا رُخ» با هدف شناسایی و حمایت از هنرمندان جوان و مستعد، معرفی گروه‌ها، کارگردان‌ها، اجراگران و عوامل دخیل در تولید یک اثر نمایشی و نیز حمایت از اجرای عمومی آثار قابل توجه از منظر هیات داوران، نخستین دوره خود را دی‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌کند.

این جشنواره بر اجرای آثاری با شاخصه‌ی حضور یک یا دو بازیگر روی صحنه تاکید دارد و در سه بخش کمدی اجراهای تک نفره (مونولوگ)، اجراهای دو نفره (دیالوگ) و بخش ویژه (مهمان دبیر) پذیرای آثار هنرمندان از سراسر کشور خواهد بود.

بر اساس فراخوان منتشر شده، موضوع بخش «مونولوگ» به انتخاب هنرمند متقاضی است و در میان آثار مبتنی بر متون ایرانی و غیرایرانی هیچ تمایزی وجود ندارد مگر وجوه دراماتیک اثر.آنچه قابل ذکر است با توجه به نگاه جشنواره آثاری بر مبنای متون ایرانی که متمرکز بر شرایط اجتماعی باشند با قید کیفیت هنری در اولویت انتخاب قرار خواهند گرفت.

همچنین موضوع بخش «دیالوگ» نیز به انتخاب هنرمند متقاضی است و لی در این بخش صرفاً آثار مبتنی بر متون ایرانی انتخاب خواهد شد که نمایش‌هایی در گونه‌ی کمدی اجتماعی متمرکز بر مضمون جنگ در اولویت انتخاب خواهد بود.

بر این اساس هنرمندان می‌توانند از ۲۴ مهرماه تا ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵ آثار خود را به دبیرخانه نخستین جشنواره سراسری تئاتر «دارا رُخ» ارسال کنند.

نخستین جشنواره تئاتر «دارا رُخ» به همت موسسه فرهنگی هنری آموزشی «دارا رُخ» و مشارکت عمارت نوفل‌لوشاتو برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت www.dararokh.com مراجعه کنند.

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