https://www.chtn.ir/x4x3R۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۷ کد خبر 1405072202421 فیلم خبری بازدید مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی از دانشگاه صنعتی سهند در تبریز مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی از دانشگاه صنعتی سهند در تبریز بازدید کرد. دریافت 364 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405072202421 مسعود سپهری نیا دبیر محمد آوخ برچسبها تبریز میراثفرهنگی دانشگاه صنعتی آذربایجان شرقی پربینندهترینها بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان نیلکوه؛ شکوه طبیعت در قاب گالیکش شهرستان سامان طبیعت زیبا
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