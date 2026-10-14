۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۷

بازدید مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی از دانشگاه صنعتی سهند در تبریز

بازدید مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی از دانشگاه صنعتی سهند در تبریز

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی از دانشگاه صنعتی سهند در تبریز بازدید کرد.

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کد خبر 1405072202421
مسعود سپهری نیا
دبیر محمد آوخ

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