به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمیدرضا حیدری چهارشنبه ۲۲ مهرماه اظهار کرد: در این بازدید، مسئول بافت تاریخی تویسرکان به همراه مسئول واحد حفظ و احیای معاونت میراث‌فرهنگی، ضمن سرکشی از محله‌های قدیمی و بافت ارزشمند شهری، از نزدیک روند حفاظت و مرمت بناهای تاریخی را مورد پایش قرار دادند.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: هدف اصلی از این سرکشی، ارزیابی آسیب‌های احتمالی ناشی از نفوذ رطوبت، فرسایش و تخریب‌های سازه‌ای در آستانه فصل سرد و بارندگی‌ها عنوان شده است و کارشناسان در این بازدید، نقاط آسیب‌پذیر، وضعیت پوشش بام‌ها و کانال‌های هدایت آب را به‌طور دقیق بررسی و موارد نیازمند مرمت فوری را شناسایی و ثبت کردند.

او اضافه کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های فصلی، اقدام به موقع برای مرمت‌های اضطراری و ایمن‌سازی بناها ضروری است، این پایش‌ها به ما کمک می‌کند تا پیش از بروز خسارات جبران‌ناپذیر، برنامه‌ریزی دقیقی برای حفاظت از میراث‌فرهنگی داشته باشیم.

حیدری تصریح کرد: بافت تاریخی تویسرکان به عنوان هویت فرهنگی این شهرستان، نیازمند توجه مستمر و همکاری دستگاه‌های اجرایی و مالکان خصوصی است تا در برابر عوامل جوی و فرسودگی مقاوم‌سازی شود.

معاون میراث‌فرهنگی همدان با تاکید بر ضرورت مستندسازی دقیق وضعیت بناها، عنوان کرد: بر اساس این بازدید، اولویت‌بندی پروژه‌های مرمتی انجام و پرونده‌های لازم برای تامین اعتبار و اجرای عملیات حفاظتی تدوین خواهد شد، همچنین مقرر شد پایش‌های دوره‌ای در طول فصل بارندگی ادامه یابد.

بافت تاریخی تویسرکان با دارا بودن ده‌ها اثر شاخص ثبت‌شده در فهرست آثار ملی یکی از بافت های ارزشمند استان همدان محسوب می‌شود که حفاظت و احیای آن نقش بسزایی در توسعه گردشگری فرهنگی و انتقال هویت تاریخی به نسل‌های آینده دارد.

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