کشف ۱۴۲ قطعه شیء تاریخی و غیرتاریخی در شهرستان برخوار

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی قربان‌پور امروز ۲۲ مهرماه با اعلام این مطلب گفت: در پی همکاری و تعامل مؤثر میان اداره آگاهی و اداره اطلاعات شهرستان برخوار و یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، تعداد ۱۴۲ قطعه شیء تاریخی و غیرتاریخی کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: در جریان این عملیات، سه نفر متهم نیز شناسایی و دستگیر شدند.

قربان‌پور افزود: براساس این گزارش، اشیای کشف‌شده در حال حاضر به‌منظور بررسی‌های تخصصی و تعیین قدمت، اصالت و ارزش تاریخی، در اختیار کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قرار دارد.

او تصریح کرد: نتایج نهایی بررسی‌های کارشناسی، پس از مشخص شدن ماهیت و ارزش تاریخی اشیای مکشوفه، اعلام خواهد شد.

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