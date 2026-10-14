۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۷

دستگیری حفاران غیرمجاز در بخش انارک شهرستان نائین

دستگیری حفاران غیرمجاز در بخش انارک شهرستان نائین

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از دستگیری ۳ نفر حفار غیرمجاز در بخش انارک شهرستان نائین خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی قربانپور امروز ۲۲ مهرماه با اعلام این مطلب گفت: ۳ نفر حفار غیرمجاز در نزدیکی آب انباری از آثار غیر ثبتی واجد ارزش تاریخی در بخش انارک شهرستان نائین توسط یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و با همکاری و هماهنگی عوامل انتظامی شهرستان دستگیر شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: در پی تعامل یگان حفاظت با عوامل انتظامی ضمن تحویل حفاران به مقام قضایی، الات و ادوات حفاری نیز از ایشان کشف و ضبط شد. ضمن این‌که در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است.

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کد خبر 1405072202425
سعید احمدی
دبیر محمد آوخ

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