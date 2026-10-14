۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۷

فرماندار بشرویه بر رفع موانع سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد

فرماندار بشرویه بر رفع موانع سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد

نشست صمیمانه فرماندار شهرستان بشرویه، با فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در اقامتگاه بوم‌گردی «بشروی» برگزار شد؛ نشستی که در آن ضمن بررسی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان، مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در زمینه تأمین زیرساخت‌ها، تبلیغات، تسهیلات و تسهیل فرایندهای اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدامیر سلیمانی رباطی روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، در این نشست با اشاره به روند رو به رشد سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری اظهار کرد: استقبال جامعه از فعالیت‌های گردشگری و ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی طی سال‌های اخیر موجب شده است پروژه‌های متعددی در شهر و روستاهای شهرستان با هدف مرمت، احیا و بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی اجرا شود.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه افزود: در کنار احیای بناهای تاریخی و ارزشمند، توسعه تأسیسات گردشگری در مقاصدی همچون کویر و ایجاد امکانات مناسب برای اقامت گردشگران نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ اقداماتی که در افزایش ماندگاری مسافران و رونق اقتصادی شهرستان نقش مؤثری داشته‌اند.

او با بیان اینکه آثار توسعه گردشگری و صنایع‌دستی در اقتصاد خانوارهای بشرویه قابل مشاهده است، ادامه داد: هم‌افزایی میان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی زمینه شکل‌گیری زیرساخت‌های جدید گردشگری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جامعه محلی را فراهم کرده است.

سلیمانی رباطی با قدردانی از حمایت‌های صورت‌گرفته در حوزه گردشگری گفت: طی یک دهه گذشته، اقدامات متعددی برای حمایت از سرمایه‌گذاران، تأمین زیرساخت‌هایی نظیر برق، گاز و مخازن ذخیره آب، پرداخت تسهیلات مرمت، احداث و تجهیز تأسیسات گردشگری و همچنین بهبود راه‌های دسترسی و معرفی مقاصد گردشگری انجام شده است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه خاطرنشان کرد: امروز نزدیک به ۳۰ واحد گردشگری در سطح شهرستان بشرویه فعالیت دارند که این ظرفیت می‌تواند پاسخ‌گوی سلایق مختلف گردشگران باشد و زمینه افزایش مدت اقامت مسافران و رونق بیشتر کسب‌وکارهای محلی را فراهم کند.

در ادامه این نشست، رسول عباسی، فرماندار شهرستان بشرویه، با تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری در رونق اقتصادی منطقه اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاران و رونق اقامتگاه‌های بوم‌گردی از ظرفیت‌های مهم شهرستان برای ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد محلی است.

فرماندار شهرستان بشرویه با اشاره به نقش تبلیغات هدفمند در معرفی جاذبه‌های گردشگری افزود: معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی بشرویه می‌تواند زمینه جذب گردشگران بیشتر و افزایش ماندگاری آنان در شهرستان را فراهم کند.

او ادامه داد: تحقق این هدف نیازمند مشارکت فعالان بخش خصوصی، حمایت دستگاه‌های دولتی و همدلی مردم است. صاحبان کسب‌وکارهای گردشگری باید در معرفی ظرفیت‌های منطقه نقش‌آفرینی کنند و در مقابل، دستگاه‌های اجرایی نیز با تسهیل شرایط فعالیت و معرفی توانمندی‌های شهرستان، مسیر توسعه گردشگری را هموار سازند.

عباسی با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری شهرستان بیان کرد: پیوند گردشگری با کشاورزی، معرفی آیین‌های مذهبی و سنتی، فراهم‌کردن زمینه حضور و فعالیت بانوان در حوزه صنایع‌دستی و طراحی بسته‌های هدیه متشکل از سوغات محلی و تولیدات صنایع‌دستی می‌تواند به تقویت زنجیره ارزش گردشگری و افزایش درآمد جوامع محلی کمک کند.

فرماندار بشرویه با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی این شهرستان گفت: بشرویه گنجینه‌ای از میراث تاریخی و هویت فرهنگی ماندگار را در خود جای داده است و شناسایی، مستندسازی و پیگیری ثبت ملی رویدادهای فرهنگی، آیین‌های سنتی و خوراک‌های محلی باید با جدیت از سوی دستگاه‌های متولی دنبال شود.

او افزود: ثبت و معرفی این ظرفیت‌ها در سطح ملی، علاوه بر صیانت از میراث ناملموس منطقه، می‌تواند به شناساندن هرچه بیشتر بشرویه و تقویت جایگاه آن در نقشه گردشگری کشور کمک کند.

عباسی در پایان این نشست، ضمن استماع دغدغه‌ها و پیشنهادهای فعالان گردشگری، بر پیگیری مسائل و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید کرد.

بهبود راه‌های مواصلاتی و مسیرهای منتهی به مقاصد گردشگری، تقویت تبلیغات و معرفی ظرفیت‌های شهرستان با هدف جذب گردشگر، تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات برای تکمیل پروژه‌های گردشگری و کاهش بروکراسی اداری در فرایند واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران در اراضی ملی، از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

فرماندار بشرویه در این زمینه بر ضرورت پیگیری و رفع موانع موجود تأکید کرد تا با تسریع در اجرای طرح‌های گردشگری، زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی منطقه بیش از پیش فراهم شود

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کد خبر 1405072202426
سمیه محمدی
دبیر محمد آوخ

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