به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدامیر سلیمانی رباطی روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، در این نشست با اشاره به روند رو به رشد سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری اظهار کرد: استقبال جامعه از فعالیت‌های گردشگری و ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی طی سال‌های اخیر موجب شده است پروژه‌های متعددی در شهر و روستاهای شهرستان با هدف مرمت، احیا و بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی اجرا شود.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه افزود: در کنار احیای بناهای تاریخی و ارزشمند، توسعه تأسیسات گردشگری در مقاصدی همچون کویر و ایجاد امکانات مناسب برای اقامت گردشگران نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ اقداماتی که در افزایش ماندگاری مسافران و رونق اقتصادی شهرستان نقش مؤثری داشته‌اند.

او با بیان اینکه آثار توسعه گردشگری و صنایع‌دستی در اقتصاد خانوارهای بشرویه قابل مشاهده است، ادامه داد: هم‌افزایی میان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی زمینه شکل‌گیری زیرساخت‌های جدید گردشگری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جامعه محلی را فراهم کرده است.

سلیمانی رباطی با قدردانی از حمایت‌های صورت‌گرفته در حوزه گردشگری گفت: طی یک دهه گذشته، اقدامات متعددی برای حمایت از سرمایه‌گذاران، تأمین زیرساخت‌هایی نظیر برق، گاز و مخازن ذخیره آب، پرداخت تسهیلات مرمت، احداث و تجهیز تأسیسات گردشگری و همچنین بهبود راه‌های دسترسی و معرفی مقاصد گردشگری انجام شده است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه خاطرنشان کرد: امروز نزدیک به ۳۰ واحد گردشگری در سطح شهرستان بشرویه فعالیت دارند که این ظرفیت می‌تواند پاسخ‌گوی سلایق مختلف گردشگران باشد و زمینه افزایش مدت اقامت مسافران و رونق بیشتر کسب‌وکارهای محلی را فراهم کند.

در ادامه این نشست، رسول عباسی، فرماندار شهرستان بشرویه، با تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری در رونق اقتصادی منطقه اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاران و رونق اقامتگاه‌های بوم‌گردی از ظرفیت‌های مهم شهرستان برای ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد محلی است.

فرماندار شهرستان بشرویه با اشاره به نقش تبلیغات هدفمند در معرفی جاذبه‌های گردشگری افزود: معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی بشرویه می‌تواند زمینه جذب گردشگران بیشتر و افزایش ماندگاری آنان در شهرستان را فراهم کند.

او ادامه داد: تحقق این هدف نیازمند مشارکت فعالان بخش خصوصی، حمایت دستگاه‌های دولتی و همدلی مردم است. صاحبان کسب‌وکارهای گردشگری باید در معرفی ظرفیت‌های منطقه نقش‌آفرینی کنند و در مقابل، دستگاه‌های اجرایی نیز با تسهیل شرایط فعالیت و معرفی توانمندی‌های شهرستان، مسیر توسعه گردشگری را هموار سازند.

عباسی با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری شهرستان بیان کرد: پیوند گردشگری با کشاورزی، معرفی آیین‌های مذهبی و سنتی، فراهم‌کردن زمینه حضور و فعالیت بانوان در حوزه صنایع‌دستی و طراحی بسته‌های هدیه متشکل از سوغات محلی و تولیدات صنایع‌دستی می‌تواند به تقویت زنجیره ارزش گردشگری و افزایش درآمد جوامع محلی کمک کند.

فرماندار بشرویه با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی این شهرستان گفت: بشرویه گنجینه‌ای از میراث تاریخی و هویت فرهنگی ماندگار را در خود جای داده است و شناسایی، مستندسازی و پیگیری ثبت ملی رویدادهای فرهنگی، آیین‌های سنتی و خوراک‌های محلی باید با جدیت از سوی دستگاه‌های متولی دنبال شود.

او افزود: ثبت و معرفی این ظرفیت‌ها در سطح ملی، علاوه بر صیانت از میراث ناملموس منطقه، می‌تواند به شناساندن هرچه بیشتر بشرویه و تقویت جایگاه آن در نقشه گردشگری کشور کمک کند.

عباسی در پایان این نشست، ضمن استماع دغدغه‌ها و پیشنهادهای فعالان گردشگری، بر پیگیری مسائل و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید کرد.

بهبود راه‌های مواصلاتی و مسیرهای منتهی به مقاصد گردشگری، تقویت تبلیغات و معرفی ظرفیت‌های شهرستان با هدف جذب گردشگر، تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات برای تکمیل پروژه‌های گردشگری و کاهش بروکراسی اداری در فرایند واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران در اراضی ملی، از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

فرماندار بشرویه در این زمینه بر ضرورت پیگیری و رفع موانع موجود تأکید کرد تا با تسریع در اجرای طرح‌های گردشگری، زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی منطقه بیش از پیش فراهم شود

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