دستگیری ۵ حفار غیرمجاز و کشف سه دستگاه فلزیاب در سوادکوه شمالی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ محمدرضا کردان چهارشنبه ۲۲ مهر۱۴۰۵ گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی از سوی میراث‌بانان افتخاری مبنی بر حضور افراد مشکوک در منطقه لفور، مأموران یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان سوادکوه شمالی با همکاری عوامل انتظامی و با دستور قضایی به محل اعزام شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: مأموران پس از شناسایی خودروی اعلام‌شده، طی دو عملیات جداگانه ایست و بازرسی، موفق به کشف و ضبط ۳ دستگاه فلزیاب به همراه ابزار و ادوات حفاری شدند.

او با اشاره به دستگیری ۵حفار غیرمجاز در این رابطه تصریح کرد: پرونده متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع شده است.

کردان با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین مربوطه، ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب و همچنین ورود این دستگاه‌ها به کشور، تابع ضوابط قانونی و مستلزم اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

فرمانده یگان حفاظت مازندران در پایان تأکید کرد: با هرگونه استفاده از دستگاه‌های فلزیاب با هدف کشف آثار و اموال تاریخی و فرهنگی و نیز فعالیت‌های غیرمجاز مرتبط با آن، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

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