به گزارش خبرنگار میراث آریا، این رویداد آموزشی-کاربردی در قالب یک نشست چهار ساعته با تدریس فاطمه علی میرزایی کارشناس پژوهشگاه و مربی انجمن پدافند غیرعامل کشور و با استقبال خوب جامعه موزه‌داری کشور به دو صورت حضوری و برخط (مجازی) در سطح ملی به اجرا درآمد. در این برنامه، جمعی از اعضای حقیقی و نمایندگان اعضای حقوقی ایکوم ایران، مدیران، امین‌اموال‌ها، کارشناسان حفاظت و مرمت و متخصصانی از موزه‌ها و مراکز اسناد سراسر کشور حضور داشتند.

در جریان این کارگاه، رویکردهای نوین مدیریت بحران و ارتقای سطح آمادگی مراکز موزه‌ای در برابر حوادث و بلایا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مفاهیم پایه تاب‌آوری، تطبیق‌پذیری و ابعاد ساختاری، سازمانی و عملیاتی موزه‌ها، شناسایی مخاطرات، ارزیابی آسیب‌پذیری و تحلیل ریسک در محیط‌های موزه‌ای، برنامه‌ریزی و آمادگی پیش از بحران: ساماندهی تیم‌های واکنش اضطراری، تدوین پروتکل‌های تخلیه، اولویت‌بندی حفاظت و انتقال آثار، تجهیز مراکز و هماهنگی برون‌سازمانی با نهادهای امدادی، پروتکل‌های واکنش اضطراری: تقدم ایمنی جان افراد، کنترل مخاطرات ثانویه، تصمیم‌گیری سریع و حفاظت اضطراری از مجموعه‌هامهم‌ترین محورها و مستندنگاری، مدیریت اطلاعات در بحران و فرآیند بازگشت ایمن به شرایط پایدار سرفصل‌های ارائه‌شده در این نشست بودند.

در پایان، شرکت‌کنندگان و اعضای حاضر در بخش‌های حضوری و مجازی پیرامون چالش‌های موزه‌های کشور در مواجهه با شرایط اضطراری به گفتگو و پرسش‌وپاسخ پرداختند و بر ضرورت تداوم برگزاری چنین کارگاه‌هایی در جهت ارتقای تاب‌آوری میراث فرهنگی کشور تأکید کردند. در پایان معاون پژوهشی موزه ملی علوم و فناوری ایران، میزبانی دومین بخش کارگاه یاد شده را برعهده گرفت و مقرر گردید بعد از تعیین تاریخ دقیق، اطلاع رسانی به علاقمندان صورت گیرد.

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