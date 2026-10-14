به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمدرضا جلدی صبح چهارشنبه ۲۲ مهرماه، با اشاره به بازدید میدانی از این واحد اقامتی اظهار کرد: این بازدید روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه با حضور کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، کارشناسان فنی سازمان برنامه و بودجه استان، نماینده فرماندار سرپل‌ذهاب و جمعی از مسئولان مرتبط انجام شد.

رییس اداره نظارت بر ارزیابی تاسیسات گردشگری استان کرمانشاه، افزود: در این بازدید، آخرین وضعیت پروژه، میزان پیشرفت عملیات اجرایی و نیازهای واحد اقامتی برای ورود به مرحله تجهیز و بهره‌برداری مورد بررسی قرار گرفت.

او با بیان اینکه عملیات احداث ساختمان و ابنیه این واحد با سرمایه‌گذاری مالک انجام شده است، گفت: در حال حاضر مهم‌ترین نیاز پروژه، تأمین تجهیزات هتلی و تکمیل فرایند آماده‌سازی برای بهره‌برداری است که برای تحقق این موضوع، سرمایه‌گذار نیازمند استفاده از تسهیلات بانکی است.

رئیس اداره نظارت بر ارزیابی عملکرد تأسیسات گردشگری استان کرمانشاه ادامه داد: در جریان این بازدید، موضوع تأمین تسهیلات مورد نیاز برای خرید و تکمیل تجهیزات هتلی مطرح و مقرر شد این موضوع از طریق سازمان برنامه و بودجه استان و سایر مراجع ذی‌ربط پیگیری شود.

او تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تلاش برای رفع موانع پیش‌روی طرح‌های گردشگری، یکی از اولویت‌های مهم اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان است و در همین راستا، مسائل و مشکلات طرح‌های گردشگری به‌صورت میدانی بررسی و برای رفع آنها با دستگاه‌های اجرایی تعامل و پیگیری لازم انجام می‌شود.

جلدی تصریح کرد: تسریع در تأمین تجهیزات مورد نیاز این واحد اقامتی می‌تواند زمینه تکمیل پروژه و فراهم شدن شرایط بهره‌برداری از آن را فراهم کند و در نهایت به تقویت زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری شهرستان سرپل‌ذهاب کمک خواهد کرد.

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