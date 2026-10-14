۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۰

رییس اداره نظارت بر ارزیابی تاسیسات گردشگری استان کرمانشاه خبر داد:

تسهیل تأمین تجهیزات هتلی یک واحد اقامتی در سرپل‌ذهاب پیگیری شد

تسهیل تأمین تجهیزات هتلی یک واحد اقامتی در سرپل‌ذهاب پیگیری شد

رئیس اداره نظارت بر ارزیابی عملکرد تأسیسات گردشگری استان کرمانشاه از پیگیری تأمین تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات هتلی و تکمیل یک واحد اقامتی در شهرستان سرپل‌ذهاب خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمدرضا جلدی صبح چهارشنبه ۲۲ مهرماه، با اشاره به بازدید میدانی از این واحد اقامتی اظهار کرد: این بازدید روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه با حضور کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، کارشناسان فنی سازمان برنامه و بودجه استان، نماینده فرماندار سرپل‌ذهاب و جمعی از مسئولان مرتبط انجام شد.

رییس اداره نظارت بر ارزیابی تاسیسات گردشگری استان کرمانشاه، افزود: در این بازدید، آخرین وضعیت پروژه، میزان پیشرفت عملیات اجرایی و نیازهای واحد اقامتی برای ورود به مرحله تجهیز و بهره‌برداری مورد بررسی قرار گرفت.

او با بیان اینکه عملیات احداث ساختمان و ابنیه این واحد با سرمایه‌گذاری مالک انجام شده است، گفت: در حال حاضر مهم‌ترین نیاز پروژه، تأمین تجهیزات هتلی و تکمیل فرایند آماده‌سازی برای بهره‌برداری است که برای تحقق این موضوع، سرمایه‌گذار نیازمند استفاده از تسهیلات بانکی است.

رئیس اداره نظارت بر ارزیابی عملکرد تأسیسات گردشگری استان کرمانشاه ادامه داد: در جریان این بازدید، موضوع تأمین تسهیلات مورد نیاز برای خرید و تکمیل تجهیزات هتلی مطرح و مقرر شد این موضوع از طریق سازمان برنامه و بودجه استان و سایر مراجع ذی‌ربط پیگیری شود.

او تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تلاش برای رفع موانع پیش‌روی طرح‌های گردشگری، یکی از اولویت‌های مهم اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان است و در همین راستا، مسائل و مشکلات طرح‌های گردشگری به‌صورت میدانی بررسی و برای رفع آنها با دستگاه‌های اجرایی تعامل و پیگیری لازم انجام می‌شود.

جلدی تصریح کرد: تسریع در تأمین تجهیزات مورد نیاز این واحد اقامتی می‌تواند زمینه تکمیل پروژه و فراهم شدن شرایط بهره‌برداری از آن را فراهم کند و در نهایت به تقویت زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری شهرستان سرپل‌ذهاب کمک خواهد کرد.

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کد خبر 1405072202429
مهدی خالوندی
دبیر محمد آوخ

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